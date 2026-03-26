Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Новый туристический маршрут в Британии: тропа вдоль всего побережья

Люблю!
Дата публикации: 26.03.2026
В Великобритании запущен масштабный туристический проект — пешеходный маршрут, который проходит вдоль побережья страны. Общая протяженность тропы составляет около 4 300 километров, что делает ее одним из самых длинных маршрутов такого типа в мире. Новый маршрут получил имя короля Карла III. В церемонии открытия принял участие сам монарх, подчеркнув значимость проекта для развития внутреннего туризма.

Маршрут вдоль побережья

Тропа соединяет различные регионы страны — от юго-западного побережья до северо-востока. Путешественники смогут пройти через живописные участки, включая прибрежные города Корнуолла, скалистые берега Нортумберленда, а также известные природные достопримечательности, такие как меловые скалы «Семь сестер» и Юрское побережье.

Часть маршрута проходит через национальные парки и природные зоны, включая Озерный край.

Масштабный проект

Создание маршрута заняло почти два десятилетия. В рамках проекта было построено около 1 600 километров новых пешеходных дорожек, а также объединены уже существующие тропы.

На данный момент маршрут доступен примерно на 80%. Полное открытие всей линии вокруг побережья планируется до конца 2026 года.

Особенности маршрута

На отдельных участках путешественникам пока приходится временно сходить с тропы. Например, на северо-западе Англии часть пути проходит с использованием паромной переправы через реку Мерси.

Проект рассматривается как важный шаг в развитии туристической инфраструктуры и привлечении путешественников, заинтересованных в пеших маршрутах и природных ландшафтах.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео