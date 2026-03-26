В Великобритании запущен масштабный туристический проект — пешеходный маршрут, который проходит вдоль побережья страны. Общая протяженность тропы составляет около 4 300 километров, что делает ее одним из самых длинных маршрутов такого типа в мире. Новый маршрут получил имя короля Карла III. В церемонии открытия принял участие сам монарх, подчеркнув значимость проекта для развития внутреннего туризма.

Маршрут вдоль побережья

Тропа соединяет различные регионы страны — от юго-западного побережья до северо-востока. Путешественники смогут пройти через живописные участки, включая прибрежные города Корнуолла, скалистые берега Нортумберленда, а также известные природные достопримечательности, такие как меловые скалы «Семь сестер» и Юрское побережье.

Часть маршрута проходит через национальные парки и природные зоны, включая Озерный край.

Масштабный проект

Создание маршрута заняло почти два десятилетия. В рамках проекта было построено около 1 600 километров новых пешеходных дорожек, а также объединены уже существующие тропы.

На данный момент маршрут доступен примерно на 80%. Полное открытие всей линии вокруг побережья планируется до конца 2026 года.

Особенности маршрута

На отдельных участках путешественникам пока приходится временно сходить с тропы. Например, на северо-западе Англии часть пути проходит с использованием паромной переправы через реку Мерси.

Проект рассматривается как важный шаг в развитии туристической инфраструктуры и привлечении путешественников, заинтересованных в пеших маршрутах и природных ландшафтах.