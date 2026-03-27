Просмотр коротких роликов в соцсетях не снижает интеллектуальные, но меняет структуру внимания, рассказала психолог Елена Авдеева. По словам специалиста, главная опасность связана не с самим форматом коротких видео, а с характером взаимодействия человека с ним. Бесцельный и частый просмотр рилсов и тиктоков развивает так называемое клиповое мышление: человек привыкает воспринимать мир через короткие яркие образы, а способность анализировать информацию ослабевает.

Эксперт отметила возникновение «дофаминовой петли»: мозг получает микродозу дофамина от каждого ролика и требует ещё. В результате растёт потребность в быстрой поверхностной информации. В итоге её потребляют много, но усваивают мало. Это приводит к ухудшению устойчивости внимания, нарушениям памяти и мышления, «эмоциональной инфантилизации», потере контакта со своими чувствами и искажению восприятия времени.

Психолог не рекомендует радикально отказываться от коротких видео, так как это может усилить желание их смотреть. Вместо этого она советует фильтровать контент, ограничивать время просмотра с помощью таймеров, а также восстанавливать работу мозга через чтение длинных текстов.