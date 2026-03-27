Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Психолог: короткие видео ухудшают концентрацию внимания

Люблю!
Дата публикации: 27.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Психолог: короткие видео ухудшают концентрацию внимания

Бесцельный и частый просмотр рилсов и тиктоков развивает так называемое клиповое мышление.

Просмотр коротких роликов в соцсетях не снижает интеллектуальные, но меняет структуру внимания, рассказала психолог Елена Авдеева. По словам специалиста, главная опасность связана не с самим форматом коротких видео, а с характером взаимодействия человека с ним. Бесцельный и частый просмотр рилсов и тиктоков развивает так называемое клиповое мышление: человек привыкает воспринимать мир через короткие яркие образы, а способность анализировать информацию ослабевает.

Эксперт отметила возникновение «дофаминовой петли»: мозг получает микродозу дофамина от каждого ролика и требует ещё. В результате растёт потребность в быстрой поверхностной информации. В итоге её потребляют много, но усваивают мало. Это приводит к ухудшению устойчивости внимания, нарушениям памяти и мышления, «эмоциональной инфантилизации», потере контакта со своими чувствами и искажению восприятия времени.

Психолог не рекомендует радикально отказываться от коротких видео, так как это может усилить желание их смотреть. Вместо этого она советует фильтровать контент, ограничивать время просмотра с помощью таймеров, а также восстанавливать работу мозга через чтение длинных текстов.

Читайте нас также:
#память #социальные сети #эмоции #видео #психология #стиль жизни
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео