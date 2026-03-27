Тренд на сафари вновь оказался в центре внимания дизайнеров, но в новом прочтении — более сдержанном и адаптированном под повседневную жизнь. Эксперты моды объясняют, как внедрить характерные элементы этого стиля в городской гардероб, не превращая образ в «отпускной комплект».

Стиль сафари исторически связан с одеждой для путешествий и экспедиций: удобной, функциональной и выдержанной в природной палитре. Однако в современных коллекциях он утратил свою буквальность и стал универсальным направлением, которое легко интегрируется в повседневную моду. Дизайнеры предлагают не копировать образы «из джунглей», а использовать отдельные элементы, создавая более лаконичные и уместные комбинации.

Ключевую роль играет цветовая гамма. Традиционные для сафари оттенки — бежевый, песочный, хаки, оливковый и коричневый — остаются актуальными и в этом сезоне. Они хорошо сочетаются между собой и служат отличной базой для многослойных образов. При этом стилисты советуют разбавлять их более свежими акцентами — например, белым, молочным или приглушенными пастельными тонами, чтобы образ выглядел легче и современнее.

Одним из самых узнаваемых элементов остаются рубашки с накладными карманами. В актуальной интерпретации они могут быть как приталенными, так и свободного кроя. Их носят не только как самостоятельный верх, но и в качестве легкой куртки — поверх майки, топа или платья. Такая вещь легко комбинируется с джинсами, классическими брюками или юбками, позволяя создавать универсальные образы для города.

Платья в стиле сафари также сохраняют популярность. Как правило, это модели с поясом, который формирует силуэт, и функциональными деталями — карманами, пуговицами, отложным воротником. Они выглядят достаточно сдержанно, чтобы вписаться в офисный гардероб, и при этом остаются удобными для повседневной носки. В зависимости от обуви и аксессуаров такие платья можно адаптировать под разные ситуации — от деловых встреч до прогулок.

Не теряют актуальности и брюки-карго, а также шорты с утилитарными элементами. Однако их дизайн становится более минималистичным: уменьшается количество декоративных деталей, а крой становится аккуратнее. Это делает такие вещи более универсальными и позволяет сочетать их не только с базовыми футболками, но и с жакетами, рубашками или даже более строгими элементами гардероба.

Отдельного внимания заслуживают ткани. Для стиля сафари традиционно характерны натуральные материалы — хлопок, лен, плотный твил. Они обеспечивают комфорт и практичность, что особенно важно в весенне-летний период. Современные бренды также используют смесовые ткани, которые лучше держат форму и упрощают уход за вещами.

Аксессуары играют важную роль в формировании образа. Ремни, сумки через плечо, лаконичные рюкзаки, а также удобная обувь — сандалии, лоферы или кроссовки — помогают подчеркнуть утилитарный характер стиля. При этом стилисты рекомендуют избегать чрезмерной театральности: шляпы в духе сафари или избыточное количество тематических деталей могут сделать образ слишком костюмированным.

Главный принцип, на котором настаивают эксперты, — умеренность. Достаточно включить в образ один-два характерных элемента, чтобы создать актуальный силуэт. Полное копирование стилистики сафари может выглядеть устаревшим и неуместным в городской среде.

...Современное прочтение сафари — это баланс между функциональностью и эстетикой. Тренд адаптируется под ритм города, сохраняя практичность и комфорт, но избавляясь от излишней прямолинейности. Благодаря универсальной палитре, удобным силуэтам и продуманным деталям стиль сафари становится частью базового гардероба, а не исключительно отпускной историей.