Марокканские блины багрир заметно отличаются от привычных тонких блинчиков. Они получаются пышными и пористыми, с характерной поверхностью, покрытой множеством мелких отверстий. За эту особенность их часто называют «блины 1000 и 1 дырочка». Такое тесто хорошо впитывает соусы, поэтому блюдо получается особенно нежным и сочным.

Ингредиенты

Для блинов

манная крупа — 280 г пшеничная мука — 200 г тёплая вода — 700 мл сухие дрожжи — 5 г сахар — 1 ст. л. разрыхлитель — 1 ч. л. соль — 1 ч. л.

Для соуса

мёд — 50 г сливочное масло — 50 г

Приготовление

Подготовка дрожжей:

В половине тёплой воды растворяют сахар, добавляют дрожжи и оставляют на 10 минут, чтобы они активировались.

Смешивание ингредиентов:

В отдельной миске соединяют муку, манную крупу, разрыхлитель и соль. Затем постепенно вводят сухую смесь в воду с дрожжами, тщательно перемешивая, чтобы не образовывались комочки. Добавляют оставшуюся воду и доводят тесто до однородной консистенции — оно должно быть гуще, чем для обычных блинов.

Выдержка теста:

Тесто накрывают и оставляют в тёплом месте примерно на 30 минут. За это время оно увеличивается в объёме и становится более воздушным.

Выпекание:

Сковороду хорошо разогревают и наливают в центр немного теста. Блины готовят только с одной стороны на среднем огне. По мере выпекания на поверхности появляются характерные дырочки. Готовый блин должен стать равномерно золотистым.

Приготовление соуса:

Сливочное масло растапливают и смешивают с мёдом в равных пропорциях до однородности.

Как подавать

Марокканские блины получаются мягкими и пористыми, поэтому отлично впитывают соус.

Их подают с медово-сливочной смесью или используют вместо хлеба к основным блюдам.