Заложенность носа — одна из самых распространённых проблем. Обычно её связывают с простудой, аллергией или синуситом. Однако иногда насморк возникает по куда менее очевидным причинам.

Разбираемся, какие факторы могут провоцировать эту неприятность.

Алкоголь

Мало кто связывает насморк с употреблением алкоголя, но такая реакция встречается нередко. У части людей после бокала вина или другого напитка появляются симптомы со стороны верхних дыхательных путей — в том числе заложенность носа.

Чаще это наблюдается у людей с аллергией или астмой. Причина, как предполагают ученые, не в самом спирте, а в сопутствующих веществах — например, сульфитах. Также возможна индивидуальная непереносимость алкоголя.

Гормональные изменения

Насморк может быть связан с колебаниями гормонов. Чаще всего с этим сталкиваются женщины.

Заложенность носа может появляться:

во время беременности,

при приёме гормональных контрацептивов,

в разные фазы менструального цикла.

Иногда причиной становится и нарушение работы щитовидной железы.

Острая и пряная пища

Если после острой еды появляется насморк — это не совпадение. Такое состояние называют вкусовым ринитом.

Он развивается быстро и проявляется обильными выделениями из носа, но без других симптомов простуды. Считается, что причина — раздражение нервных окончаний в слизистой оболочке.

Лекарства

Некоторые препараты могут вызывать насморк как побочный эффект.

К ним относятся:

препараты от давления,

некоторые сердечно-сосудистые средства,

противовоспалительные препараты.

Отдельно стоит упомянуть сосудосуживающие капли: при длительном использовании они могут вызвать обратный эффект и усилить заложенность.

Курение

Курение влияет не только на лёгкие, но и на состояние носовой слизистой.

У курильщиков риск хронической заложенности носа заметно выше. Чем больше стаж курения, тем сильнее вероятность воспаления и раздражения слизистой.

Изжога (рефлюкс)

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь может неожиданно проявляться не только в желудке, но и в дыхательных путях.

При раздражении пищевода запускается рефлекторная реакция — увеличивается выработка слизи в носу. В результате появляется ощущение заложенности.

Насморк — это не всегда признак простуды. Иногда его причины могут быть совсем неочевидными: от питания до гормонов и даже лекарств.

Если заложенность носа возникает регулярно без явной причины, стоит обратить внимание на образ жизни и при необходимости проконсультироваться со специалистом.