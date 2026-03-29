Заложенность носа — одна из самых распространённых проблем. Обычно её связывают с простудой, аллергией или синуситом. Однако иногда насморк возникает по куда менее очевидным причинам.
Разбираемся, какие факторы могут провоцировать эту неприятность.
Алкоголь
Мало кто связывает насморк с употреблением алкоголя, но такая реакция встречается нередко. У части людей после бокала вина или другого напитка появляются симптомы со стороны верхних дыхательных путей — в том числе заложенность носа.
Чаще это наблюдается у людей с аллергией или астмой. Причина, как предполагают ученые, не в самом спирте, а в сопутствующих веществах — например, сульфитах. Также возможна индивидуальная непереносимость алкоголя.
Гормональные изменения
Насморк может быть связан с колебаниями гормонов. Чаще всего с этим сталкиваются женщины.
Заложенность носа может появляться:
-
во время беременности,
-
при приёме гормональных контрацептивов,
-
в разные фазы менструального цикла.
Иногда причиной становится и нарушение работы щитовидной железы.
Острая и пряная пища
Если после острой еды появляется насморк — это не совпадение. Такое состояние называют вкусовым ринитом.
Он развивается быстро и проявляется обильными выделениями из носа, но без других симптомов простуды. Считается, что причина — раздражение нервных окончаний в слизистой оболочке.
Лекарства
Некоторые препараты могут вызывать насморк как побочный эффект.
К ним относятся:
-
препараты от давления,
-
некоторые сердечно-сосудистые средства,
-
противовоспалительные препараты.
Отдельно стоит упомянуть сосудосуживающие капли: при длительном использовании они могут вызвать обратный эффект и усилить заложенность.
Курение
Курение влияет не только на лёгкие, но и на состояние носовой слизистой.
У курильщиков риск хронической заложенности носа заметно выше. Чем больше стаж курения, тем сильнее вероятность воспаления и раздражения слизистой.
Изжога (рефлюкс)
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь может неожиданно проявляться не только в желудке, но и в дыхательных путях.
При раздражении пищевода запускается рефлекторная реакция — увеличивается выработка слизи в носу. В результате появляется ощущение заложенности.
Насморк — это не всегда признак простуды. Иногда его причины могут быть совсем неочевидными: от питания до гормонов и даже лекарств.
Если заложенность носа возникает регулярно без явной причины, стоит обратить внимание на образ жизни и при необходимости проконсультироваться со специалистом.
