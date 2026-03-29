Этот куриный ролл сочетает в себе сочное мясо, свежие овощи и насыщенный соус с лёгкой остринкой. Он отлично подойдёт как для быстрого обеда, так и для пикника или перекуса в течение дня.

Ингредиенты

Для курицы

куриная грудка — 450 г

копчёная паприка — 1 ст. л.

красный перец — ½ ч. л.

кориандр — 1 ч. л.

чесночная приправа — 1 ч. л.

чёрный перец — ½ ч. л.

майонез — 2 ст. л.

растительное масло — 2 ст. л.

лимонный сок — 1 ст. л.

топлёное масло (гхи) — 2 ст. л.

Для овощей

красный лук — 1 шт.

салат — 1 кочан

помидоры — 2 шт.

Для соуса

майонез — ½ стакана

сметана — ⅓ стакана

чесночная приправа — 1 ч. л.

копчёная паприка — 1 ч. л.

чёрный перец — ½ ч. л.

острый соус — 2–3 ст. л.

лимонный сок — 1 ст. л.

петрушка — 1 ст. л.

пахта — 3–4 ст. л.

Для сборки

тортильи — 3 шт.

Приготовление

Маринование курицы

Куриную грудку смешайте со специями, майонезом, растительным маслом и лимонным соком. Оставьте минимум на 2 часа — так мясо станет мягким и ароматным.

Обжарка

Разогрейте топлёное масло и готовьте курицу небольшими порциями по 3–4 минуты с одной стороны. Затем накройте крышкой и доведите до готовности ещё 4–5 минут.

Соус

Смешайте майонез, сметану, специи, острый соус, лимонный сок и петрушку.

Если нужна более лёгкая консистенция, добавьте немного пахты.

Подготовка основы

Разогрейте тортильи на сухой сковороде по 1–2 минуты с каждой стороны.

Сборка ролла

На тортилью выложите листья салата, курицу, нарезанные помидоры и лук.

Щедро добавьте соус и аккуратно сверните ролл.

Подача

Готовый ролл подают сразу после приготовления.

Он получается сочным, ароматным и отлично держит форму.