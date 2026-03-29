Этот куриный ролл сочетает в себе сочное мясо, свежие овощи и насыщенный соус с лёгкой остринкой. Он отлично подойдёт как для быстрого обеда, так и для пикника или перекуса в течение дня.
Ингредиенты
Для курицы
куриная грудка — 450 г
копчёная паприка — 1 ст. л.
красный перец — ½ ч. л.
кориандр — 1 ч. л.
чесночная приправа — 1 ч. л.
чёрный перец — ½ ч. л.
майонез — 2 ст. л.
растительное масло — 2 ст. л.
лимонный сок — 1 ст. л.
топлёное масло (гхи) — 2 ст. л.
Для овощей
красный лук — 1 шт.
салат — 1 кочан
помидоры — 2 шт.
Для соуса
майонез — ½ стакана
сметана — ⅓ стакана
чесночная приправа — 1 ч. л.
копчёная паприка — 1 ч. л.
чёрный перец — ½ ч. л.
острый соус — 2–3 ст. л.
лимонный сок — 1 ст. л.
петрушка — 1 ст. л.
пахта — 3–4 ст. л.
Для сборки
тортильи — 3 шт.
Приготовление
- Маринование курицы
Куриную грудку смешайте со специями, майонезом, растительным маслом и лимонным соком. Оставьте минимум на 2 часа — так мясо станет мягким и ароматным.
- Обжарка
Разогрейте топлёное масло и готовьте курицу небольшими порциями по 3–4 минуты с одной стороны. Затем накройте крышкой и доведите до готовности ещё 4–5 минут.
- Соус
Смешайте майонез, сметану, специи, острый соус, лимонный сок и петрушку.
Если нужна более лёгкая консистенция, добавьте немного пахты.
- Подготовка основы
Разогрейте тортильи на сухой сковороде по 1–2 минуты с каждой стороны.
- Сборка ролла
На тортилью выложите листья салата, курицу, нарезанные помидоры и лук.
Щедро добавьте соус и аккуратно сверните ролл.
Подача
Готовый ролл подают сразу после приготовления.
Он получается сочным, ароматным и отлично держит форму.
