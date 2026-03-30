Французская кухня славится своими изысканными блюдами, но некоторые из них удивляют простотой. Омлет мадам Пуляр — как раз такой случай. Он получается необычайно пышным и воздушным, а готовится всего за несколько минут.

История блюда

В XIX веке на острове Мон-Сен-Мишель жила Аннетт Пуляр, которая открыла гостиницу для путешественников. Чтобы быстро и вкусно накормить гостей, она использовала простой рецепт омлета, которым с ней поделились.

Со временем это блюдо стало визитной карточкой не только её заведения, но и всей Франции. Сегодня омлет Пуляр считается одним из самых известных французских завтраков.

Ингредиенты

4 яйца молоко — 2 ст. л. соль — по вкусу сливочное масло — для жарки

Приготовление

Подготовка белков

Отделите белки от желтков.

Взбейте белки со щепоткой соли до устойчивых пиков в чистой и холодной миске

Желтковая основа

В отдельной миске смешайте желтки с молоком до однородности

Жарка основы

Разогрейте сковороду, смажьте её сливочным маслом и убавьте огонь

Вылейте желтковую массу и распределите по поверхности

Добавление белков

Когда желтки слегка схватятся, выложите сверху взбитые белки и аккуратно разровняйте

Доведение до готовности

Накройте сковороду крышкой и готовьте на минимальном огне 3–5 минут

Омлет поднимется, а после снятия крышки немного осядет — это нормально

Проверить готовность можно лопаткой: если белки не прилипают, блюдо готово

Подача

Омлет разрезают пополам и складывают части друг на друга.

Подают так, чтобы желтковая часть оказалась сверху.