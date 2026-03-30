Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Легендарный омлет мадам Пуляр: простой рецепт воздушного завтрака

Люблю!
Дата публикации: 30.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Легендарный омлет мадам Пуляр: простой рецепт воздушного завтрака

Французская кухня славится своими изысканными блюдами, но некоторые из них удивляют простотой. Омлет мадам Пуляр — как раз такой случай. Он получается необычайно пышным и воздушным, а готовится всего за несколько минут.

История блюда

В XIX веке на острове Мон-Сен-Мишель жила Аннетт Пуляр, которая открыла гостиницу для путешественников. Чтобы быстро и вкусно накормить гостей, она использовала простой рецепт омлета, которым с ней поделились.

Со временем это блюдо стало визитной карточкой не только её заведения, но и всей Франции. Сегодня омлет Пуляр считается одним из самых известных французских завтраков.

Ингредиенты

4 яйца молоко — 2 ст. л. соль — по вкусу сливочное масло — для жарки

Приготовление

  • Подготовка белков

Отделите белки от желтков.

Взбейте белки со щепоткой соли до устойчивых пиков в чистой и холодной миске

  • Желтковая основа

В отдельной миске смешайте желтки с молоком до однородности

  • Жарка основы

Разогрейте сковороду, смажьте её сливочным маслом и убавьте огонь

Вылейте желтковую массу и распределите по поверхности

  • Добавление белков

Когда желтки слегка схватятся, выложите сверху взбитые белки и аккуратно разровняйте

  • Доведение до готовности

Накройте сковороду крышкой и готовьте на минимальном огне 3–5 минут

Омлет поднимется, а после снятия крышки немного осядет — это нормально

Проверить готовность можно лопаткой: если белки не прилипают, блюдо готово

Подача

Омлет разрезают пополам и складывают части друг на друга.

Подают так, чтобы желтковая часть оказалась сверху.

#кулинария #завтрак #французская кухня
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео