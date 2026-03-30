Мемуары принца Гарри «Запасной» оказались в центре нового обсуждения после публикации необычного рейтинга. По данным RadarOnline, книга заняла первое место в списке изданий, которые жители Великобритании чаще всего держат в уборной.

Сообщается, что опрос проводился по заказу бренда туалетной бумаги. В результате именно откровенная автобиография герцога Сассекского стала самой популярной книгой для короткого чтения.

Подобный результат вызвал неоднозначную реакцию. В публичном пространстве это уже рассматривают не как достижение, а как повод для иронии и критики.

«Для Гарри это то признание, без которого он вполне мог бы обойтись. Попадание в начало подобного списка рискует превратить задуманный как глубоко личный и серьёзный рассказ в нечто, что люди будут воспринимать как легкомысленное, даже пренебрежительное, и это сделает его ещё большим посмешищем, чем он уже есть», — приводит издание мнение источника.

Отмечается, что подобные рейтинги могут усиливать и без того критическое отношение к книге. Ряд комментаторов считает, что история, которую принц Гарри задумывал как серьёзное личное высказывание, всё чаще становится объектом шуток.

«Люди шутят, что единственный трон, к которому он теперь способен приблизиться, — это белый трон в ванных комнатах!» — добавил собеседник издания.

Таким образом, даже спустя время после выхода мемуаров «Запасной» вокруг книги продолжают возникать обсуждения — хотя и не всегда в том ключе, на который рассчитывал автор.