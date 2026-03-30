В последние годы по всему миру все активнее популяризируются переезды на поездах. А когда во время такой поездки еще и картинка за окном глаз радует, это и вовсе может стать основной целью путешествия.

Команда компании по туристическому страхованию InsureandGo определила самые живописные железнодорожные маршруты в мире, используя так называемую технологию отслеживания взгляда. В рамках исследования респондентам показали множество изображений знаковых видов с железнодорожных маршрутов по всему миру. Затем аналитики отслеживали, сколько времени люди проводили, рассматривая пейзажи, и как быстро их взгляд к ним притягивался. Эти данные были объединены во взвешенный "оценочный балл привлекательности", присваивая каждому маршруту рейтинг от 1 до 100. В итоге рейтинг возглавил японский "Романтический поезд Сагано".

Почему поезд в Японии – самый красивый железнодорожный маршрут в мире

Японский железнодорожный маршрут "Романтический поезд Сагано", проходящий мимо бамбукового леса Арасияма в Киото, получил впечатляющий рейтинг 91,9 из 100. Эта короткая 25-минутная поездка вдоль реки Ходзу предлагает туристам одни из самых захватывающих пейзажей в Азии, с прибрежными скалами и горными видами. Маршрут проходит между Сага-Арасияма и Камеока, и благодаря открытым вагонам, обеспечивающим прекрасный обзор, от него трудно оторвать взгляд. При этом этот поезд настолько популярен, что билеты на него нужно покупать заранее, потому что они быстро раскупаются, особенно весной в сезон цветения сакуры и осенью, когда клены окрашиваются в оттенки красного и золотого.

10 самых захватывающих железнодорожных маршрутов мира