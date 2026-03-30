В США объявили о создании новой образовательной награды — Meryl Streep Educator Award, которая будет вручаться преподавателям за вклад в популяризацию истории женщин и развитие современных форм обучения.

Инициатором выступил Национальный музей истории женщин, реализующий проект при участии актрисы Мэрил Стрип. Сообщается, что её многомиллионное пожертвование стало ключевым фактором для расширения образовательных программ музея.

Кого будут награждать

Новая премия ориентирована на педагогов, которые создают образовательные проекты о роли женщин в истории и делают эту тему более доступной для широкой аудитории. Особое внимание планируется уделять цифровым форматам и интерактивным методам обучения.

Когда вручат первую награду

Первая церемония состоится уже в этом году в рамках ежегодного мероприятия Women Making History Awards. Тогда же будет объявлено имя первого лауреата.

Позиция Мэрил Стрип

«История формируется не только теми, кто её создаёт, но и теми, кто её сохраняет. Я горжусь, что поддерживаю эту важную работу, чтобы будущие поколения получили полное и правдивое представление о прошлом», — подчеркнула актриса.

Зачем это нужно

Новая награда станет частью стратегии музея, направленной на переосмысление роли женщин в истории и усиление их присутствия в образовательной повестке. Инициатива призвана поддержать преподавателей, которые внедряют современные подходы и помогают по-новому взглянуть на историческое наследие.