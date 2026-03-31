С приходом весны многие замечают, что эмоциональное состояние становится менее стабильным: настроение может резко меняться без очевидных причин, появляются всплески энергии, которые сменяются усталостью или раздражением. Это явление имеет физиологическое объяснение и связано с перестройкой гормонального фона на фоне сезонных изменений.

Увеличение светового дня, повышение температуры и изменение привычного ритма жизни запускают в организме целый комплекс процессов. Весна — это период адаптации, когда внутренние системы начинают работать в новом режиме после зимнего «замедления».

Роль серотонина и мелатонина

Одним из ключевых факторов является изменение уровня серотонина — нейромедиатора, который отвечает за чувство удовлетворённости, энергии и эмоциональной устойчивости. С увеличением количества солнечного света его выработка усиливается, поэтому весной многие чувствуют прилив сил и улучшение настроения.

Однако одновременно снижается уровень мелатонина — гормона, регулирующего сон. Это может приводить к трудностям с засыпанием, более поверхностному сну и, как следствие, накоплению усталости. В результате человек может ощущать противоречивое состояние: днём — активность и возбуждение, вечером — переутомление.

Кортизол и стрессовая нагрузка

Весной также меняется уровень кортизола — гормона стресса, который влияет на способность организма адаптироваться к нагрузкам. Его колебания могут вызывать повышенную тревожность, раздражительность и эмоциональную нестабильность.

Кроме того, организм после зимы часто ослаблен: возможен дефицит витаминов, снижение физической активности и накопленная усталость. Всё это усиливает реакцию на стресс и делает перепады настроения более заметными.

Дофамин и эффект «весеннего подъёма»

С наступлением весны повышается и активность дофамина — гормона мотивации и удовольствия. Именно он отвечает за ощущение вдохновения, желание что-то менять, начинать новые проекты и быть более социально активным.

Но при нестабильном балансе этот же механизм может приводить к эмоциональным «качелям»: периоды энтузиазма сменяются апатией, а высокая активность — быстрым утомлением.

Почему весной особенно чувствуется дискомфорт

Несмотря на ассоциации весны с обновлением, для организма это период серьёзной перестройки. Он одновременно реагирует на несколько факторов:

резкое увеличение светового дня;

колебания температуры и погодных условий;

изменение режима сна и бодрствования;

переход к более активному образу жизни;

последствия зимнего периода — усталость, гиповитаминоз, снижение иммунитета.

Всё это может проявляться в виде раздражительности, тревожности, снижения концентрации, скачков энергии и даже лёгкой апатии.

Как помочь организму адаптироваться

Специалисты рекомендуют не игнорировать эти изменения и поддерживать организм в период адаптации. Простые привычки могут значительно улучшить самочувствие:

соблюдать стабильный режим сна и стараться ложиться в одно и то же время;

больше времени проводить на дневном свете;

постепенно увеличивать физическую активность;

следить за рационом, добавляя больше свежих продуктов;

избегать перегрузок и давать себе время на отдых.

Также важно отслеживать своё эмоциональное состояние: если перепады настроения становятся слишком выраженными или длительными, стоит обратиться за консультацией к специалисту.

Баланс между физиологией и образом жизни

Весенние изменения — это естественный процесс, который отражает адаптацию организма к новым условиям. Однако на то, как именно он проходит, сильно влияет образ жизни человека. Регулярный сон, движение, питание и уровень стресса могут либо сгладить этот период, либо, наоборот, усилить дискомфорт.

...Перепады настроения весной — это не случайность, а результат сложных гормональных процессов. Изменения уровня серотонина, мелатонина, кортизола и дофамина формируют эмоциональный фон и влияют на самочувствие. При внимательном отношении к своему организму этот период можно пережить мягко и даже использовать как точку для обновления и новых начинаний.