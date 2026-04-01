Полнолуние в апреле 2026 года приходится на 2-е число. Этот период традиционно связывают с усилением эмоций, обострением чувств и неожиданными поворотами в жизни. Считается, что в это время могут проявляться скрытые черты характера, а события развиваются более интенсивно.

Эзотерики отмечают, что полная Луна часто становится периодом повышенной напряжённости: усиливаются конфликты, возникают споры и всплывают давние переживания. Однако для многих знаков это также время перемен, новых возможностей и неожиданных новостей.

Овен

Овнам в этот период могут поступить дополнительные финансовые возможности или поддержка. Это подходящее время, чтобы обратить внимание на вопросы доходов и планирования бюджета.

Телец

Тельцов ждёт возможность отдохнуть и восстановить силы. Полнолуние может принести приятные моменты, связанные с расслаблением и комфортом.

Близнецы

Близнецам стоит ожидать появления новых идей и инициатив. Это время, когда можно начать двигаться в новом направлении или пересмотреть текущие планы.

Рак

Для Раков полнолуние может принести новости, связанные с карьерой. Возможны предложения о повышении или новые профессиональные перспективы.

Лев

Львов ждут знакомства, которые могут оказаться значимыми. Это может быть как личное, так и деловое общение.

Дева

У Дев появится желание что-то изменить в жизни. Это может касаться как внешних обстоятельств, так и внутреннего состояния.

Весы

Весы могут задуматься о смене имиджа или внешних переменах. Полнолуние подталкивает к обновлению и экспериментам.

Скорпион

Скорпионам стоит обратить внимание на финансовые решения. Возможна удачная покупка или выгодное приобретение.

Стрелец

Стрельцов ждут приятные сюрпризы и подарки. Период может порадовать неожиданными, но позитивными событиями.

Козерог

Для Козерогов полнолуние может принести романтические моменты. Возможны приятные сюрпризы в личной жизни.

Водолей

Водолеев ожидают хорошие новости. Они могут касаться как работы, так и личных планов.

Рыбы

Рыбам полнолуние может открыть новые возможности в карьере. Не исключены предложения, связанные с работой или сменой деятельности.