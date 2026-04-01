Мой путь

— Я сама выстроила свою жизнь по тем правилам, которые считаю правильными для себя. Наверное, в этом и заключается главный секрет успеха — быть хозяйкой собственной судьбы, не бояться перемен и стремиться к тому, что действительно делает тебя счастливой. Мой путь нельзя назвать легким и безоблачным. В какой-то момент мне пришлось полностью изменить свою жизнь: получить новое образование, освоить новую профессию. Конечно, это было непросто, особенно когда одновременно приходилось работать, учиться, уделять внимание дочери-подростку и разбираться в себе, искать ответы на вопросы: «Куда идти дальше?», «Чем я хочу заниматься на самом деле?». А потом я поняла простую, но очень важную вещь: выход часто находится там же, где и вход. Нужно лишь решиться сделать первый шаг — а дальше дорога складывается сама. Я осмелилась вернуться к своей детской мечте — медицине, и стала подологом — специалистом, который занимается лечением заболеваний стоп.

Серьезный подход

Увы, многие до сих пор путают подологию с обычным педикюром, однако это совершенно разные вещи. Подология — это медицинская специальность, требующая серьезной подготовки, глубоких знаний и профессиональных навыков. Подолог проводит коррекцию вросших ногтей, обработку мозолей, бородавок и трещин на пятках, устраняет участки гиперкератоза (утолщения кожи), выполняет реконструкцию ногтевой пластины, обеспечивает комплексный лечебный уход за стопами с учетом рекомендаций врача-дерматолога. Занимается лечением грибковых поражений ногтей и кожи и других дерматологических проблем. Также подолог может выявить заболевание на ранней стадии, занимается лечебным уходом за стопами, дает рекомендации по правильному выбору обуви и уходу за ногами. К сожалению, часто люди обращаются к специалисту уже тогда, когда самостоятельно справиться с проблемой не получается. Особенно важен профессиональный уход за стопами для людей из группы риска, прежде всего для пациентов с сахарным диабетом. Многие совершают распространенную ошибку, пытаясь решить проблему самостоятельно с помощью народных или аптечных средств. Но правильно — при первых же симптомах обращаться к специалисту.

По статистике, в Латвии около 100 тысяч человек страдают диабетом 2-го типа. В Риге примерно каждый 6-йжитель сталкивается с этим заболеванием. При этом на всю страну приходится всего 88 эндокринологов и лишь 44 кабинета диабетической стопы.

К сожалению, не так много специалистов готовы работать с такими пациентами, ведь часто люди приходят уже с очень запущенными случаями, когда ситуация критическая и требует серьезного вмешательства. Процедуры, которые я провожу, иногда могут быть неприятными или даже болезненными. Все зависит от болевого порога пациента и состояния его нервной системы. В такие моменты особенно важно быть максимально деликатной и одновременно честной с пациентом, объяснить реальное положение дел. Это очень тонкий и ответственный момент. Но несмотря на все сложности, я искренне люблю свою работу и понимаю ее важность.

Баланс

Меня часто спрашивают, не возникает ли у меня профессионального выгорания из-за такой эмоционально и физически непростой работы. Честно говоря, нет. Для меня очень важно заниматься делом, которое имеет реальный смысл и приносит людям помощь. А для восстановления сил у меня есть простые, но очень ценные источники энергии: общение с дочерью, путешествия, книги...

Женское счастье

Ощущение счастья у женщины прежде всего рождается внутри. Огромную роль в этом играют и любимое дело, и семья, и дети, и человек, которого она любит. Все остальное вторично. Жизнь у нас одна, другой возможности прожить ее — не будет. Поэтому я стараюсь жить осознанно и чувствовать каждый момент «здесь и сейчас». Именно это состояние наполняет меня мощной энергией и, наверное, тоже одна из причин, почему я так хорошо выгляжу (улыбается).

Мои мечты и планы

Я воспринимаю жизнь как увлекательное приключение. Не знаю, что ждет меня впереди. Возможно, это будет работа за границей, возможно, новые профессиональные вершины здесь, в Латвии, а может быть, жизнь готовит еще какие-то повороты. Но одно знаю точно: я буду наслаждаться каждым днем и продолжать развиваться. Моя история пишется каждый день, и я счастлива быть автором этой истории.

Записаться на прием к подологу Александре Онищук в Veselibas centrs Biķernieki:

по тел: 67576255, 67577334

по почте: [email protected]