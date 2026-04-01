Спустя 21 год совместной жизни, Ксения Алфёрова впервые откровенно заговорила о разводе с Егором Бероевым. В эмоциональном диалоге с Лаурой Джугелией 51-летняя артистка раскрыла детали расставания, новый брак бывшего супруга с балериной, которая моложе его на 27 лет, и свои личные трагедии, связанные с потерей детей.

Неудачная импровизация Бероева

"Официально мы развелись 16 мая 2025 года" — так актриса прокомментировала нашумевший пост Бероева в социальных сетях. Она назвала его "неудачной импровизацией, о которой, я думаю, он уже много раз пожалел". Ксения уточнила, что "Всё самое страшное случилось не четыре года назад всё же, а позже. Немножко преувеличил. Официально наш развод состоялся 16 мая 2025 года."

Напомним, в начале февраля 48-летний Егор Бероев шокировал общественность, опубликовав в соцсетях сообщение о расставании с Ксенией, якобы произошедшем ещё в 2022 году. Он поблагодарил бывшую супругу "за всё хорошее и плохое", но многие интернет-пользователи сочли его слова слишком отстранёнными и сухими по отношению к женщине, с которой он прожил столько лет.

О взаимных "прости"

"Ему есть за что сказать "прости". И мне есть. А как может быть в семейной жизни по-другому? Я могу поделиться опытом проживания такой потери, потому что для меня это трагедия серьёзная." — искренне поделилась Ксения, намекая на глубокие переживания.

Принятое решение

"Оглядываясь назад, ты понимаешь, когда начинаешь раскладывать в обратную сторону: это ты знала, это ты чувствовала, это ты понимала. Я предложила выбор. Говорю: "Давай, либо мы что-то меняем в отношениях, либо как". И он сделал этот выбор: жить отдельно." — рассказала актриса о моменте, когда пути супругов начали расходиться.

Комплекс причин

"Это был некий комплекс всего." — так Алфёрова лаконично объяснила, что привело к разрыву.

Узнала о свадьбе из прессы

"Да, [о женитьбе Бероева я узнала из прессы]. Это я точно обсуждать не буду. И мне, если честно, это меньше всего хочется знать. Когда люди расстаются, важно сохранить не выжженное поле." — заявила Ксения, подчеркнув своё отношение к слухам.

Менее чем через месяц после официального заявления о разводе Алфёровой и Бероева, стало известно о новом браке Егора. Его избранницей стала 21-летняя балерина Анна Панкратова, с которой он познакомился на съёмках своего режиссёрского дебюта. Общественность активно обсуждает значительную разницу в возрасте — 27 лет — и предположения СМИ о скором пополнении в новой семье.

"Ледниковый период" и слухи об измене

На вопрос о давних слухах про измену Бероева во время участия в шоу "Ледниковый период", Ксения ответила: "Я верю словам, ну и делам. Я верю тому, что он сказал. Но это то, про что мне точно неинтересно говорить."

Напомним, ещё в 2008 году имя Бероева уже фигурировало в скандалах, связанных с возможными отношениями на стороне. Тогда, во время проекта "Ледниковый период", ему приписывали роман с партнёршей по льду, фигуристкой Екатериной Гордеевой.

Отношения после развода

Алфёрова высказала своё отношение к "цивилизованным" отношениям бывших супругов: "Мне кажется, [что мы с Егором остались] в единственно верных [отношениях], которые могут быть, — это в формальных. Я считаю мерзостью вот эти вот цивилизованные отношения. Когда люди жили вместе, а потом они вдруг расстались и остались друзьями и дружат домами и новыми отношениями. Мне кажется, это какой-то ужас."

Трагедии и потери

Впервые Ксения откровенно рассказала о тяжёлых испытаниях в их браке: "У нас с Егором есть дети, которых мы теряли. До Дуни было два ребёнка, которых мы потеряли. Это называется преждевременные роды. Второй раз мне делали кесарево. Это был мальчик. Ты просыпаешься и начинаешь думать: "А где мой ребёнок?". Спрашиваешь врачей: "Вы куда дели ребёнка моего?". И ты видишь в её взгляде, что она на тебя смотрит с опаской и уже параллельно начинает телефон психотерапевта вспоминать. Вот в Англии есть комнаты прощания. Ты должна увидеть его, попрощаться с ним. Это бесчеловечно — лишать родителей этой возможности."

Дочь Евдокия

С гордостью Ксения поделилась успехами дочери: "Она особенная, хороший получился ребёнок. Такая мудрая. Я вот сейчас могу себе похвалить. Она долгое время готовилась поступать в архитектурный. Потом пришла ко мне, это было той весной, и сказала: "Я поняла, что я не прощу себе, если я не поступлю [в другой вуз]". Это не театральный, она серьёзная."

Помощь бывшего супруга

"Конечно, [Егор помогает], образование стоит дорого. То есть, что касается ребёнка, безусловно, да [оказывает помощь]." — подтвердила Алфёрова, отвечая на вопрос о финансовой поддержке дочери со стороны Бероева.

О личной жизни

О своей личной жизни Ксения сказала прямо: "Никто мне пока не нужен. Наличие или отсутствие в твоей жизни мужчины не залог твоего счастья. Это не так не работает."

Воспоминания о разводе родителей

Ксения Алфёрова, дочь Ирины Алфёровой от первого брака, была удочерена знаменитым Александром Абдуловым, о чём узнала лишь в 16 лет. Абдулов и Алфёрова были культовой парой советского кино, прожив вместе 17 лет до развода в 1993 году. Впоследствии Абдулов женился на Юлии Мешиной, и в 2007 году у них родилась дочь Евгения, ставшая для 53-летнего актёра первым и единственным биологическим ребёнком. Ксения поделилась своими детскими переживаниями о разводе родителей: "Мама плакала, я думала: "Когда он уже уйдёт, чтобы она не плакала, если он является причиной её слёз". Папам хочу сказать, что нельзя унижать маму при ребёнке вообще, говорить плохие слова. Вы не рикошетом даже, а напрямую попадаете в ребёнка, и он всё это принимает на свой счёт."

Общение с дочерью Абдулова

На вопрос об общении с дочерью Абдулова Евгенией, Ксения ответила: "Нет, не общались. Это какой-то очень чужой человек. Это не моя обида говорит. Был ряд поступков. Знаю, что она учится сейчас и интересная такая. Очень надеюсь [что у неё всё получится], потому что род такой сильный, и ей совсем не просто пришлось."

Последний разговор с отцом

Александр Абдулов ушёл из жизни 3 января 2008 года от рака лёгкого в возрасте 54 лет. Ксения с горечью вспоминает о последней возможности увидеться с ним: "Если спросить меня, что бы я хотела поменять в своей жизни, то я бы хотела доехать до больницы в этот момент, когда я ехала домой. Потому что я знаю, что я ему была нужна. Моё мнение, оказывается, очень для него было важно в выборе тех людей, которые были рядом с ним, включая женщин. Я уже опаздывала к Дуне, понимала, что она ждёт меня, а я обещала заехать к нему, и он тоже ждал. Я проезжала мимо больницы. Позвонила, говорю: "Пап, я в следующий раз заеду". Я помню его голос. И как это обычно бывает, следующего раза уже не было."