Сериалы о выживании давно вышли за рамки простой борьбы с природой. Сегодня это истории о выборе, морали и цене человеческой жизни. В этих проектах герои оказываются в экстремальных условиях — и каждый раз платят за свои решения.

«Сотня» (The 100, США, 2014–2020)

Спустя почти сто лет после ядерной катастрофы остатки человечества живут на космической станции. Когда ресурсы начинают иссякать, на Землю отправляют сто подростков-преступников — проверить, пригодна ли планета для жизни.

С первых дней они сталкиваются с опасностями: радиацией, агрессивной природой и людьми, которые уже успели адаптироваться к новым условиям. Но главная угроза — внутри самой группы. Борьба за власть, страх и отсутствие правил быстро разрушают хрупкий порядок.

Со временем сериал превращается из подростковой фантастики в драму о жестоких решениях и последствиях власти.

IMDb: 7,5

«Шершни» (Yellowjackets, США, с 2021)

История начинается с авиакатастрофы, в которой выживает школьная женская футбольная команда. Оказавшись в глухом лесу без помощи, девушки пытаются сохранить человеческий облик, но постепенно начинают меняться.

Сюжет развивается в двух временных линиях: прошлое показывает борьбу за выживание, настоящее — последствия пережитого ужаса. Тайны, которые героини скрывают спустя 25 лет, оказываются не менее страшными, чем события в лесу.

Сериал балансирует между триллером, хоррором и психологической драмой, задавая вопрос: что остаётся от человека, когда исчезают правила.

IMDb: 7,7

«Укрытие» (Silo, США, с 2023)

Тысячи людей живут в огромном подземном бункере, где каждый шаг регулируется строгими правилами. Никто не должен задавать лишних вопросов — иначе последствия будут серьёзными.

Когда один из жителей решает узнать правду о внешнем мире, запускается цепочка событий, которая ставит под сомнение всё устройство общества. Инженер Джульетта Николс начинает расследование и постепенно раскрывает скрытые механизмы контроля.

Это история не столько о выживании враждебной среды, сколько о противостоянии системе, которая держит людей в страхе и неведении.

IMDb: 8,1

«Остаться в живых» (Lost, США, 2004–2010)

После авиакатастрофы пассажиры оказываются на загадочном острове. Пытаясь выжить, они сталкиваются не только с нехваткой ресурсов, но и с необъяснимыми явлениями.

Таинственный дым, странные звуки и следы прежних жителей превращают борьбу за жизнь в череду загадок. Прошлое героев постепенно раскрывается, переплетаясь с происходящим на острове.

Сериал сочетает драму, мистику и философские вопросы, а его финал до сих пор вызывает споры среди зрителей.

IMDb: 8,3

«Одни из нас» (The Last of Us, США, с 2023)

Мир разрушен грибковой пандемией, превратившей людей в агрессивных существ. Оставшиеся в живых вынуждены прятаться в закрытых зонах и бороться не только с заражёнными, но и друг с другом.

Контрабандист Джоэл получает задание сопроводить подростка Элли, которая может стать ключом к спасению человечества. Их путь через разрушенную страну превращается в эмоциональное путешествие, где важнее всего становится доверие.

Сериал делает акцент не на экшене, а на отношениях между людьми, показывая, как даже в разрушенном мире остаётся место для надежды.

IMDb: 8,5