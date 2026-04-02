Специалист пояснила, что при отсутствии активной нагрузки стопы постепенно теряют мышечную силу, что отражается не только на походке, но и на устойчивости всего тела. Кроме того, обувь с гладкой подошвой способна увеличить вероятность падений, особенно если речь идёт о скользких покрытиях вроде кафеля или ламината.

По словам эксперта, гораздо полезнее передвигаться по дому босиком или в носках. Это помогает задействовать мышцы стоп, улучшает циркуляцию крови и положительно влияет на состояние опорно-двигательной системы. Со временем такая привычка может снизить вероятность проблем с суставами и позвоночником.

Лечуга также отметила, что регулярная работа мышц стоп играет важную роль в поддержании физической устойчивости. Отказ от домашней обуви особенно актуален для пожилых людей и тех, кто проводит много времени в помещении.