Физиотерапевт посоветовала пожилым людям отказаться от ношения домашних тапок

Дата публикации: 02.04.2026
Привычка постоянно носить дома тапки может негативно сказываться на состоянии ног, предупредила физиотерапевт Мария Хесус Лечуга. Об этом пишет El Confidencial.

Специалист пояснила, что при отсутствии активной нагрузки стопы постепенно теряют мышечную силу, что отражается не только на походке, но и на устойчивости всего тела. Кроме того, обувь с гладкой подошвой способна увеличить вероятность падений, особенно если речь идёт о скользких покрытиях вроде кафеля или ламината.

По словам эксперта, гораздо полезнее передвигаться по дому босиком или в носках. Это помогает задействовать мышцы стоп, улучшает циркуляцию крови и положительно влияет на состояние опорно-двигательной системы. Со временем такая привычка может снизить вероятность проблем с суставами и позвоночником.

Лечуга также отметила, что регулярная работа мышц стоп играет важную роль в поддержании физической устойчивости. Отказ от домашней обуви особенно актуален для пожилых людей и тех, кто проводит много времени в помещении.

