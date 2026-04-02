Седьмой внук: у Михаила Боярского родился ещё один наследник

Люблю!
Дата публикации: 02.04.2026
В семье Михаила Боярского произошло радостное событие — артист стал дедушкой в седьмой раз. Ребёнок родился у его сына Сергея Боярского в конце февраля.

Для Сергея Боярского новорождённый стал уже пятым ребёнком. При этом семья предпочитает не раскрывать подробности, включая информацию о матери малыша и других личных деталях.

Супруга артиста Лариса Луппиан подтвердила факт рождения ребёнка, отметив, что семья сознательно придерживается закрытого образа жизни. По её словам, близкие не готовы делиться подробностями личной жизни с публикой.

Известно, что у Сергея Боярского уже есть четверо детей от предыдущих отношений и нынешнего брака. Сам он ранее говорил, что спокойно относится к роли многодетного отца и считает семью важной частью своей жизни.

Михаил Боярский неоднократно подчеркивал, что большая семья для него — это источник радости и поддержки.

Таким образом, в семье артиста произошло ещё одно пополнение, однако подробности события остаются за пределами публичного пространства.

