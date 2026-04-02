В семье Михаила Боярского произошло радостное событие — артист стал дедушкой в седьмой раз. Ребёнок родился у его сына Сергея Боярского в конце февраля.

Пополнение в семье

Для Сергея Боярского новорождённый стал уже пятым ребёнком. При этом семья предпочитает не раскрывать подробности, включая информацию о матери малыша и других личных деталях.

Закрытая семейная жизнь

Супруга артиста Лариса Луппиан подтвердила факт рождения ребёнка, отметив, что семья сознательно придерживается закрытого образа жизни. По её словам, близкие не готовы делиться подробностями личной жизни с публикой.

Многодетная семья

Известно, что у Сергея Боярского уже есть четверо детей от предыдущих отношений и нынешнего брака. Сам он ранее говорил, что спокойно относится к роли многодетного отца и считает семью важной частью своей жизни.

Отношение к семье

Михаил Боярский неоднократно подчеркивал, что большая семья для него — это источник радости и поддержки.

Таким образом, в семье артиста произошло ещё одно пополнение, однако подробности события остаются за пределами публичного пространства.