Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Съедобные» принты: главный игривый тренд весны-лета 2026

Люблю!
Дата публикации: 02.04.2026
Весна и лето 2026 года приносят в моду лёгкость, иронию и яркие акценты. Вместе с классическими принтами вроде полоски и горошка на первый план выходит новый тренд — «съедобные» мотивы. Лимоны, бананы и томаты становятся не просто элементами декора, а полноценной частью стильных образов.

В чём суть тренда

Фруктовые и овощные принты — это изображения «съедобных» мотивов на одежде и аксессуарах. В этом сезоне они появляются буквально везде: на платьях, рубашках, юбках и даже сумках.

Особой популярностью пользуются лимоны — как яркий акцент, бананы — для создания игривого настроения, и томаты — благодаря насыщенным цветам. Такой принт добавляет образу свежести и делает его более живым.

Почему он стал популярным

Главная особенность тренда — в его настроении. Это не про строгость или классическую элегантность, а про лёгкость и удовольствие от моды.

Такие вещи:

  • поднимают настроение и делают образ более жизнерадостным
  • легко сочетаются с базовым гардеробом
  • помогают выделиться без сложных стилистических решений

Фактически «съедобные» принты становятся альтернативой привычным цветочным узорам, но выглядят более современно и неожиданно.

Как носить, чтобы выглядеть стильно

Главное правило — баланс. Яркий принт лучше сочетать с нейтральными вещами, чтобы образ не выглядел перегруженным.

Хорошие варианты:

  • рубашка с фруктами + базовые брюки
  • платье с принтом + лаконичные аксессуары
  • юбка с овощным узором + классические джинсы

Минимализм в деталях помогает сохранить элегантность и делает принт главным акцентом образа.

«Съедобные» принты — это не просто модная новинка, а способ добавить в гардероб немного игры и эмоций. В сезоне, где ценится индивидуальность, такие вещи становятся простым и эффектным способом освежить стиль без радикальных перемен.

Читайте нас также:
#мода #стиль #бананы #томаты #эмоции
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео