Весна и лето 2026 года приносят в моду лёгкость, иронию и яркие акценты. Вместе с классическими принтами вроде полоски и горошка на первый план выходит новый тренд — «съедобные» мотивы. Лимоны, бананы и томаты становятся не просто элементами декора, а полноценной частью стильных образов.

В чём суть тренда

Фруктовые и овощные принты — это изображения «съедобных» мотивов на одежде и аксессуарах. В этом сезоне они появляются буквально везде: на платьях, рубашках, юбках и даже сумках.

Особой популярностью пользуются лимоны — как яркий акцент, бананы — для создания игривого настроения, и томаты — благодаря насыщенным цветам. Такой принт добавляет образу свежести и делает его более живым.

Почему он стал популярным

Главная особенность тренда — в его настроении. Это не про строгость или классическую элегантность, а про лёгкость и удовольствие от моды.

Такие вещи:

поднимают настроение и делают образ более жизнерадостным

легко сочетаются с базовым гардеробом

помогают выделиться без сложных стилистических решений

Фактически «съедобные» принты становятся альтернативой привычным цветочным узорам, но выглядят более современно и неожиданно.

Как носить, чтобы выглядеть стильно

Главное правило — баланс. Яркий принт лучше сочетать с нейтральными вещами, чтобы образ не выглядел перегруженным.

Хорошие варианты:

рубашка с фруктами + базовые брюки

платье с принтом + лаконичные аксессуары

юбка с овощным узором + классические джинсы

Минимализм в деталях помогает сохранить элегантность и делает принт главным акцентом образа.

«Съедобные» принты — это не просто модная новинка, а способ добавить в гардероб немного игры и эмоций. В сезоне, где ценится индивидуальность, такие вещи становятся простым и эффектным способом освежить стиль без радикальных перемен.