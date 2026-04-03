48-летняя Амаль Клуни посетила гала-вечер ювелирного дома Cartier "Women Initiative Dialogues" в Милане.

Стилист по волосам Амаль Димитрис Джаннетос создал для неё авторский образ под названием La Panthère. Он сделал супруге Джорджа Клуни мелирование, вдохновлённое оттенками пантеры — символа Cartier. На мероприятии Клуни блистала в наряде Elie Saab и украшениях ювелирного дома.

Амаль Клуни

Чаще всего Амаль выходит в свет вместе с 64-летним мужем Джорджем Клуни. Так, недавно супруги, которые проживают в Италии, посетили Олимпийские игры, а до этого выходили на красную дорожку на премии "Золотой глобус".

Напомним, правозащитница Амаль Аламуддин и голливудский актёр Джордж Клуни поженились в 2014 году в Венеции. Спустя три года у супругов родилась двойня: дочь Элла и сын Александр. Семья проживает в резиденции на озере Комо.

*Instagram принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией в РФ