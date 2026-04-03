Певицу Ларису Долину могут привлечь к ответственности из-за предполагаемого загрязнения водоема в Подмосковье. По информации СМИ, с территории её участка в местный ручей может попадать загрязнённая вода.

Проверка и возможные последствия

Сообщается, что специалисты уже взяли пробы воды для проведения экспертизы. Если факт загрязнения подтвердится, собственника участка могут обязать провести очистку водоема. По предварительным оценкам, затраты могут составить до 100 миллионов рублей.

История участка

На территории, где возникли претензии, ранее был создан искусственный пруд — работы проводились ещё в начале 2000-х годов. Также на участке расположены жилые строения и хозяйственные объекты.

Жалоба в прокуратуру

Основанием для проверки стало обращение предпринимателя, который потребовал оценить законность размещения объектов вблизи водоема и возможное нарушение природоохранного законодательства.

Что будет дальше

Окончательные выводы будут сделаны после результатов экспертизы. Только в случае подтверждения нарушений могут последовать юридические меры, включая предписание об устранении последствий и возможные финансовые санкции.

На данный момент речь идёт о проверке, а не о доказанном факте нарушения.