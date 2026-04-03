Если вы думали, что молоко полезно только для младенцев и детей, вы глубоко заблуждались. Новое исследование показало: лучше пить его ежедневно даже взрослым.

Исследователи выяснили, что существует напиток, который может стать эффективной профилактикой инсульта. Достаточно всего стакана в день, чтобы снизить риски для здоровья.

Речь идет об обычном коровьем молоке. Работа на эту тему опубликована в издании Nutrients.

Суть исследования

Есть мнение, что молоко полезно только для детей, а для взрослых оно может быть скорее вредным, особенно если установлена непереносимость лактозы. Однако новое исследование японских ученых показало: есть причина, по которой в любом возрасте стоит завести привычку регулярно пить молоко.

Авторы работы создали 10-летнюю имитационную модель, используя данные о рационе и здоровье населения Японии в возрасте от 30 до 79 лет.

С помощью модели ученые сравнили текущий уровень потребления «молочки» со сценарием, в котором люди ежедневно получают до 180 г молока. Именно столько рекомендуют пить японские врачи. При этом сейчас японцы употребляют примерно 61 г молока каждый день.

Исследователи сравнили, как повышенное потребление молока может повлиять на статистику инсультов.

Ученые не сравнивали, отличается ли эффект в зависимости от жирности молока.

Что удалось узнать

Оказалось, что всего один стакан молока в день может снизить риск инсульта на 10%.

Кроме того, ученые заявили: если японцы начнут пить больше молока, это поможет предотвратить примерно 123 718 случаев инсульта в будущем.

По мнению исследователей, такой эффект связан с составом молока. В нем есть калий, кальций, магний — минералы, способные регулировать давление, расслаблять сосуды и улучшать кровообращение. Это и помогает снижать вероятность инсульта.

Другие плюсы

Впрочем, есть и другие важные полезные свойства молока. Например, этот напиток благодаря высокому содержанию кальция помогает поддерживать кости и зубы крепкими. Особенно важно получать достаточно кальция в пожилом возрасте — это снижает риск остеопороза, пишет издание Daily Mail.

Также молоко обеспечивает организм качественным белком, который нужен для поддержания мышечной массы. А еще этот напиток богат витамином В12, укрепляющим нервную систему.