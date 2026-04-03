Вы, вероятно, уже слышали о кишечном микробиоме, но микробиом ротовой полости не менее важен. Это сложная экосистема микроорганизмов, которая напрямую влияет не только на состояние зубов и десен, но и на общее здоровье организма.

Что такое микробиом ротовой полости

Микробиом ротовой полости — это совокупность бактерий, грибков и вирусов, обитающих на зубах, языке, деснах, в слюне и горле.

В норме он представляет собой сбалансированную систему:

полезные микроорганизмы защищают от заболеваний

нейтральные — сосуществуют без вреда

условно патогенные — могут вызывать проблемы при избыточном росте

Когда этот баланс нарушается, развивается состояние, известное как дисбактериоз.

Почему он так важен

Полезные бактерии помогают сдерживать рост вредных микроорганизмов. Если баланс смещается, это может привести к заболеваниям полости рта.

Наиболее распространённые последствия:

кариес

заболевания десен (пародонтит)

инфекции

хронический неприятный запах изо рта

Одним из примеров работы микробиома является образование зубного налёта — биоплёнки, которая прочно закрепляется на поверхности зубов и десен и со временем становится труднее удаляемой.

Связь с общим здоровьем

Ротовая полость — это не изолированная система. Она связана с дыхательной и пищеварительной системами, а значит, микробы изо рта могут попадать в кровоток.

Исследования показывают возможную связь между нарушением микробиома рта и рядом заболеваний:

сердечно-сосудистыми

диабетом

воспалительными заболеваниями кишечника

ревматоидным артритом

неврологическими состояниями, включая болезнь Альцгеймера

Однако учёные подчёркивают, что эти связи пока изучаются, и прямые причинно-следственные отношения ещё не доказаны.

Как поддерживать здоровый баланс

Состояние микробиома во многом зависит от повседневных привычек.

Основные рекомендации:

регулярно чистить зубы и использовать зубную нить

следить за состоянием десен

ограничивать сахар в рационе

не пренебрегать визитами к стоматологу

поддерживать общее здоровье организма

Сбалансированный микробиом ротовой полости — это не только залог здоровой улыбки, но и важный элемент общего благополучия.