На Пасху тянет отправиться на дачу, ведь эти дни еще и наступление долгожданной весны. Но такое время, особенно воскресенье, лучше посвятить семье, и следуя традициям и обычаям: освятить крашеные яйца и кулич, хорошо провести время, от работ в саду и огороде воздержаться. Христово Воскресение – праздник особый и богатый традициями и занятными приметами, которые могут быть полезны для дачников и садоводов в дальнейшем году.

Праздник жизни

Имеются у праздника и языческие корни, поскольку приход тепла и весны у наших предков всегда считался символом возрождения, пробуждения всего живого и надежды на лучшее, в том числе и на хороший урожай, о котором всегда упоминалось в молитвах. Католическая церковь отмечает Христово Воскресение по новому календарю, дата празднования совпадает с православной очень редко. В 2026 году католическая Пасха отмечается 5 апреля, через 48 дней от начала Великого поста.

Традиции и обычаи Пасхи

Многие верят, что в этот день святая вода имеет особую силу, поэтому приносят с собой в храм еду и воду, которая станет свячёной и омолодит организм. Также берут с собой вещи родственников, чтобы священник окропил их святой водой:

тяжелобольных для оздоровления

здоровых – для укрепления разума

умерших – для прощения грехов.

Традиционным на пасхальные дни для всех, и не только для верующих, является дружное семейное застолье, на котором во главе стола неизменно находятся:

пасхальные куличи

крашеные яйца

кагор и другие красные крепленые вина

мясные блюда.

Зачем пекут куличи

Традиции печь на Пасху сдобные куличи связана с древним преданием, согласно которому сам Сын Божий после своего чудесного воскресения присоединялся к трапезам апостолов. Место во главе стола у них всегда оставалось свободным, а около него всегда лежал хлеб для Иисуса. Времена менялись, и хлеб стали оставлять в особом месте в храмах, после чего его раздавали для угощения прихожанам. Принято считать, что семья – это малая Церковь, поэтому многие хозяйки принимались выпекать к празднику высокие куличи в форме цилиндра и освящать их на всенощной службе.

Пасхальный кролик

Во многих католических странах кроме ароматной выпечки и яиц популярным атрибутом праздника являются кролики. Они славятся своей плодовитостью, и не удивительно, что именно они были выбраны людьми в качестве символа плодородия и благополучия, которые несет в себе светлый день Христова Воскресения.

Как покрасить яйца без химикатов

Яйцо символизирует зарождение жизни и бессмертие, поэтому оно стало вторым символом Пасхи. Красят их к празднику с незапамятных времен – ранее предпочитали красный цвет, который символизирует кровь, пролитую Спасителем ради спасения рода человеческого. Конечно же, сегодня для окрашивания используют самые разнообразные оттенки, используя не только покупные краски, но и природного происхождения.

Отвар луковой шелухи поможет изменить цвет белых яиц от бежевого до темно оранжевого.

Обычный свекольный сок – коричневого и розового цвета.

Желтого можно добиться, проваривая яйца с куркумой.

Зеленого – с крапивой или шпинатом.

Пасхальные поверья и приметы для садовода

В пасхальную неделю:

не принято работать на участке или в доме, строительные и садовые работы сулят несчастья и неудачу, но можно ухаживать за детьми и животными, помогать бедным и обездоленным. Садоводы присматриваются к приметам, которые всегда сбывались. Считается, что этот день имеет особую силу, поэтому важно обращать внимание на каждое изменение в природе и погоде:

солнечный и безоблачный день – к теплому лету и щедрому урожаю;

на второй день Пасхи пасмурно – к засушливому сезону, а яркое солнце – к дождливой погоде на лето;

вернуться первым после пасхальной заутренней службы – хорошая примета, считается, что по пути можно повстречать удачу и счастье, которые сопровождаются и плодородием земли;

выходя из дома после разговения, нужно осмотреться вокруг и, заприметив что-то хорошее, подумать, будто это ваше личное прибыльное дело. Эта примета как нельзя лучше подходит для начинающих дачников или для тех, кто хочет приобрести частный дом.

Как привлечь удачу садоводу

Загляните во двор к богатому соседу по пути домой из церкви, у которого урожай больше, а дом лучше, посмотрите на его ухоженные грядками и клумбы, и пожелайте ему всего самого наилучшего в развитии хозяйства, а себе – сделать не хуже. Это послужит вдохновением для благоустройства собственного участка, а пожелание вернется к вам, и работа будет спориться.

Светлое Христово Воскресенье лучше проводить вместе с семьей, в мире и любви, отдохнув от повседневных хлопот. Испеките вкуснейшие куличи, украсьте яйца и сделайте оригинальную пасхальную корзинку своими руками – тогда праздник удастся на славу!