Даже в эпоху открытых границ и цифровых технологий мир продолжает удивлять. Некоторые особенности разных стран кажутся выдумкой, но на самом деле подтверждены историей, законами и современной практикой.

Эфиопия: свой календарь и 13 месяцев

В Эфиопии действует собственный календарь, который отличается от общепринятого григорианского примерно на 7–8 лет. В году здесь 13 месяцев: двенадцать состоят из 30 дней, а дополнительный месяц включает всего несколько дней.

Франция: брак после смерти

Французское законодательство допускает так называемый посмертный брак. Если доказано, что пара планировала официально оформить отношения, государство может разрешить регистрацию уже после смерти одного из партнёров.

Пакистан: центр производства футбольных мячей

Город Сиалкот считается одним из главных мировых производителей футбольных мячей. По разным оценкам, значительная доля продукции для международных турниров создаётся именно здесь.

Великобритания: «чайный эффект» на энергосистему

Во время популярных телепередач британцы массово включают электрочайники в рекламных паузах. Это вызывает кратковременные скачки потребления электроэнергии, к которым энергосистема страны готовится заранее.

Шотландия: пингвин с воинским званием

В Эдинбургском зоопарке живёт пингвин Нильс Олав, являющийся символическим членом Норвежской королевской гвардии. Ему присвоены почётные воинские звания, включая высокий офицерский ранг.

Италия: Lamborghini на службе у полиции

Итальянская полиция использует автомобили Lamborghini не только для патрулирования, но и для срочной транспортировки донорских органов, когда важна каждая минута.

Нидерланды: трагическая история XVII века

В XVII веке нидерландский политик Йохан де Витт был убит разъярённой толпой. Исторические источники подтверждают жестокость расправы, а слухи о каннибализме остаются предметом споров.

Китай: единое время на всю страну

Несмотря на огромную территорию, Китай живёт по одному часовому поясу — пекинскому времени. Это приводит к тому, что в западных регионах страны рассвет и закат могут значительно отличаться от привычного графика.

Малайзия: скандал вокруг финансирования кино

Фильм «Волк с Уолл-стрит» оказался связан с финансовым скандалом: часть средств на его производство, по данным расследований, могла поступить из государственного фонда 1MDB, предназначенного для развития экономики.

Казахстан: лидер по добыче урана

Казахстан занимает ведущие позиции в мире по добыче урана и играет ключевую роль в обеспечении глобальной атомной энергетики сырьём.

Такие факты показывают, насколько разнообразен и непредсказуем современный мир. Многие из них кажутся невероятными, но при этом имеют реальное подтверждение и отражают культурные, исторические и экономические особенности разных стран.