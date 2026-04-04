Терапевт: увлажнитель воздуха может вызывать пневмонию 0 214

Дата публикации: 04.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Терапевт: увлажнитель воздуха может вызывать пневмонию

При плохом уходе увлажнитель или кондиционер может стать источником опасных патогенов, сообщил врач‑терапевт Максим Лавров.

Стоячая вода в баке и влажные фильтры создают благоприятную среду для размножения микроорганизмов. Особую опасность представляет бактерия легионелла: она вызывает тяжёлую пневмонию, известную как болезнь легионеров. Такое заболевание может быть смертельным для людей со слабым иммунитетом. По словам врача, поначалу оно маскируется под грипп, но быстро поражает лёгкие.

Ещё одна угроза — гиперчувствительный пневмонит, или лёгкое увлажнителя. Это аллергическая реакция на вдыхание спор плесени и грибков, которые размножаются внутри прибора. Симптомы включают сухой кашель, одышку, лихорадку и хроническую усталость.

