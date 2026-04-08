10–12 апреля на Кипсале пройдет международная выставка активного отдыха, хобби и приключений Outdoor Riga 2026. В течение трех дней посетителей ждут мотоциклы, квадроциклы, велосипеды, лодки, моторные яхты, а также широкий ассортимент товаров для рыболовов, охотников и ценителей природы. Независимо от того, являетесь ли вы путешественником, искателем приключений или любителем активного отдыха, вдохновение здесь гарантировано. С новинками сезона на выставке познакомят более 150 участников из 9 стран: Латвии, Эстонии, Литвы, Швеции, Норвегии, Финляндии, Чехии, Польши и Украины.

Водные приключения на любой вкус

Лодки, яхты, катера, гидроциклы, мощные двигатели для моторных лодок, причалы, транспортные прицепы и современное навигационное оборудование – все это можно будет увидеть на экспозиции Baltic Boat Show, где в этом году будут представлены как бренды лидеров отрасли, так и новейшие инновации в сфере водного транспорта. Посетители смогут познакомиться с лодками самых известных латвийских производителей Dole Marine, Dulkan и Amberlat, а также с рыболовными и прогулочными лодками от Pegazus Boats. На стенде Jahtuveikals.lv будут представлены такие международные бренды, как AXOPAR Boats и Nimbus Boats.

Laivu centrs предложит комфортабельные и практичные лодки с каютой, а Laivu Depo и Aquasports представят мощные и универсальные катера. Широкий и современный ассортимент — лодки, надежные двигатели, современная морская электроника и качественное оборудование — продемонстрируют также Alter Baltic и VIMMO. Любителей парусного спорта заинтересует стенд BURAT.LV, где будут парусные швертботы, а профессионалы расскажут все о парусном спорте.

На стенде Управления безопасности дорожного движения желающие смогут узнать о получении удостоверения судоводителя прогулочных судов как для внутренних, так и для международных вод, а на стенде Латвийской морской администрации ждут профессиональные консультации по вопросам регистрации судов, технических требований, оборудования, безопасности и навигационных карт.

Новейшие технологии и снаряжение для охоты и рыбалки

Экспозиция «Охота и рыбалка» предложит широкий ассортимент одежды, аксессуаров и снаряжения. Тут как проверенные временем ценности, так и с новейшие тенденции в отрасли. Посетители смогут познакомиться с популярными в Латвии компаниями, такими как Purnavu muiža, Ieroči.lv, Amber Outdoor, Pulsar Latvija, NGT, Priva Com, SALMO, OK COPE, ZanderBaits, и их предложениями для успешной охоты и рыбалки.

Международная выставка даст возможность познакомиться с новейшими технологиями и решениями. Среди участников - Leigiv (Эстония), REOLINK (Китай), ACROPOLIS (Украина) и Hunted (Литва), которые предлагают инновационные продукты для рыболовов и охотников. Каждый сможет получить советы опытных экспертов, приобрести практические, ценные знания и вдохновение для новых занятий на природе.

Мощные мотоциклы и экологичные велосипеды для всех

Любители велосипедов и мотоциклов на экспозиции Moto & velo смогут ознакомиться с новейшими моделями мотоциклов и велосипедов, встретиться с единомышленниками, а также найти стильную одежду и аксессуары для активного образа жизни. Посетителей Outdoor Riga 2026 порадует широкий ассортимент мототехники — от мотоциклов таких брендов, как Triumph, Moto Morini, Harley-Davidson, Suzuki, CFMoto и KOVE, до мотороллеров Aprilia, Vespa и Moto Guzzi. Также будут представлены водные мотоциклы Sea-Doo, вездеходы Segway, а также квадроциклы и трициклы CFMOTO, AODES, Linhai, Can-Am и Loncin. В свою очередь, любители экологичного транспорта оценят горные, городские, шоссейные и детские велосипеды, а также самокаты и электровелосипеды, которые предложат TopVelo, Velgo, BOTTARI и другие участники выставки.

От снаряжения для походов до полетов в небесах

Любители активного отдыха на выставке Outdoor Riga 2026 смогут найти как подходящую одежду и обувь, так и качественное снаряжение на стендах Sporta punkts и Decathlon. Широкий ассортимент товаров для туризма и походов предложат также Garmin, ELEME и HYPERICE, а Supfit.lv представит доски для SUP, аксессуары и одежду outdoor от Red Equipment.

Те, кто ищет новые эмоции, смогут открыть для себя совершенно другие горизонты приключений. На стенде Future Wings можно будет узнать о получении PPL(H) — лицензии частного пилота вертолета, а также лично осмотреть два вертолета. Тем, кого манят небеса, рекомендуется посетить стенд Hotair.lv, где ждут одни из самых опытных профессионалов управления воздушными шарами в Латвии. Это шанс узнать о повседневных полетах, спортивных мероприятиях и участии в международных фестивалях, а также вдохновиться на свое будущее незабываемое путешествие в небесах.

Мероприятия на Открытой сцене

Программу выставки дополнят увлекательные и познавательные мероприятия на Открытой сцене, которая 11 и 12 апреля соберет любителей рыбалки, дайвинга и охоты. Посетители смогут принять участие в мастер-классах и лекциях, где опытные эксперты поделятся практическими советами – начиная от приманок для хищных рыб и тактики поиска крупной щуки в незнакомых водах до секретов морской рыбалки и техник стритфишинга в городской среде. Показательные выступления в бассейне позволят воочию наблюдать за применением различных техник рыбалки. В рамках специальной презентации расскажут о подводном плавании и его возможностях.

На Открытой сцене выступят многократные лауреаты соревнований и профессионалы отрасли — Угис Цирценис, Гинтс и Гунарс Клегерсы, Карлис Голдманс, Айгарс Зумбергс, чемпион мира по стритфишингу Тимс Кунстс, а также Артурс Заборс и Эдгарс Вейкинс (SALMO).

Любителей охоты порадует парад пород охотничьих собак и демонстрация их рабочих навыков, организованные латвийским клубом охотниц Lady HUNT и журналом Medības. Подробная программа мероприятий: www.bt1.lv/outdoor/program.php

Въезжай на выставку бесплатно!

Посетители Outdoor Riga 2026, которые прибудут на мотоциклах, смогут удобно их припарковать и, испытав свои навыки на мото-трассе, получить входной билет бесплатно. Участникам предстоит продемонстрировать ловкость и точность, преодолевая специально подготовленные препятствия, в том числе трамплины и другие элементы. О безопасности и профессиональных советах позаботятся инструкторы из 1. Motoskola.

Время работы:

10 и 11 апреля 10.00–18.00

12 апреля 10.00–17.00

