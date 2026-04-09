Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ужин за 20 минут: нежная запеканка с минтаем и сыром 0 111

Люблю!
Дата публикации: 09.04.2026
BB.LV
Запеканка с минтаем — простое и сытное блюдо. Для его приготовления понадобятся доступные продукты.

Ингредиенты:

• минтай — 400 граммов;

• кускус (сухой) — 120 граммов;

• морковь — 200 граммов;

• помидор — 200 граммов;

• соль, любимые специи;

• сметана 20 процентов — 120 граммов;

• яйца — 4 штуки;

• сыр легкий — 80 граммов.

Приготовление:

Сначала кускус заливают водой согласно инструкции и солят. Минтай приправляют специями, дополняют морковью и помидором. Отдельно смешивают сметану с яйцами, специями и сыром. В форму выкладывают слои: сначала кускус, затем рыбу с овощами, после чего поливают всё сметанно‑сырной смесью. Запекают блюдо 20 минут при температуре 180 градусов.

#кулинария #сыр #морковь #еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео