Запеканка с минтаем — простое и сытное блюдо. Для его приготовления понадобятся доступные продукты.

Ингредиенты:

• минтай — 400 граммов;

• кускус (сухой) — 120 граммов;

• морковь — 200 граммов;

• помидор — 200 граммов;

• соль, любимые специи;

• сметана 20 процентов — 120 граммов;

• яйца — 4 штуки;

• сыр легкий — 80 граммов.

Приготовление:

Сначала кускус заливают водой согласно инструкции и солят. Минтай приправляют специями, дополняют морковью и помидором. Отдельно смешивают сметану с яйцами, специями и сыром. В форму выкладывают слои: сначала кускус, затем рыбу с овощами, после чего поливают всё сметанно‑сырной смесью. Запекают блюдо 20 минут при температуре 180 градусов.