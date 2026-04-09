Запеканка с минтаем — простое и сытное блюдо. Для его приготовления понадобятся доступные продукты.
Ингредиенты:
• минтай — 400 граммов;
• кускус (сухой) — 120 граммов;
• морковь — 200 граммов;
• помидор — 200 граммов;
• соль, любимые специи;
• сметана 20 процентов — 120 граммов;
• яйца — 4 штуки;
• сыр легкий — 80 граммов.
Приготовление:
Сначала кускус заливают водой согласно инструкции и солят. Минтай приправляют специями, дополняют морковью и помидором. Отдельно смешивают сметану с яйцами, специями и сыром. В форму выкладывают слои: сначала кускус, затем рыбу с овощами, после чего поливают всё сметанно‑сырной смесью. Запекают блюдо 20 минут при температуре 180 градусов.
