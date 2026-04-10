Популярный певец Ираклий Пирцхалава и его экс-супруга Елена Гребенщикова, расставшиеся в 2014 году, спустя 12 лет снова вместе, чтобы дать своим отношениям второй шанс на глазах у всей страны.

Неожиданное воссоединение

Известный певец Ираклий Пирцхалава, к удивлению многих, спустя целых 12 лет вновь оказался рядом со своей бывшей супругой Еленой Гребенщиковой. Их неожиданное воссоединение произошло в рамках нового реалити-шоу под интригующим названием "Ставка на любовь".

История их любви и развода

Их семейная история началась в 2009 году, когда они обменялись клятвами. За годы брака у них появилось двое замечательных сыновей — 15-летний Илья и 13-летний Александр. Однако в 2014 году их пути разошлись, и пара приняла решение о разводе. Теперь, спустя годы, Ираклий и Елена решились на смелый шаг, чтобы дать своим чувствам новую попытку. Они откровенно признались: "Участие в реалити — это попытка понять, есть ли у наших отношений будущее или пора окончательно поставить точку".

Реакция публики

Однако далеко не все верят в искренность этого воссоединения после стольких лет разлуки. В социальных сетях активно обсуждают, что это может быть лишь хитрым ходом для привлечения внимания к новому проекту и повышения его рейтингов.

Жизнь после расставания

Стоит вспомнить, что после развода с Еленой, Ираклий некоторое время встречался с моделью Светланой Захаровой, регулярно появляясь с ней на публичных мероприятиях. Сам артист завоевал широкую известность благодаря участию в культовом проекте "Фабрика звезд" и подарил слушателям такие незабываемые хиты, как "Вова-чума", "Лондон — Париж" и "Капли абсента".

Артист сегодня

Сегодня Ираклий обосновался в солнечном Батуми, где успешно развивает свой бизнес и при этом не забывает о любимом творчестве, продолжая радовать поклонников.

Фото: lena_onfire (Instagram), fridaytv (Instagram), iraklimusic (Telegram).