Замораживание мяса – это обыденная практика для каждой хозяйки, но, увы, далеко не все подходят к этому процессу с должным вниманием. Мы часто думаем, что достаточно просто бросить кусок в морозилку, но именно здесь кроются подводные камни, способные испортить продукт. Сегодня мы раскроем все тонкости правильной заморозки, чтобы ваше мясо всегда оставалось свежим и сочным, как будто только что купленное.

Типичные ошибки при заморозке мяса

Прежде всего, запомните золотое правило: никогда не отправляйте большой кусок мяса в морозильную камеру целиком! Почему это так важно? Крупные объемы замерзают крайне медленно и неравномерно, а потом еще дольше оттаивают, что негативно сказывается на структуре и вкусе. Кроме того, избегайте хранения мяса в обычных полиэтиленовых пакетах – они имеют свойство намертво прилипать к продукту, делая процесс разморозки неудобным и негигиеничным.

Как заморозить мясо безупречно

Перед тем как отправить мясо в «ледяную спячку», уделите ему немного внимания. Сначала тщательно промойте его под проточной водой, а затем дайте ему час отдохнуть в холодильнике – это поможет стабилизировать температуру. Обязательно удалите все лишнее: кожу, излишки жира, хрящи. Затем нарежьте мясо на порционные, широкие и плоские куски. Такая форма идеальна: они быстро замерзают и так же стремительно размораживаются, сохраняя все свои качества. Подготовленные куски аккуратно разложите в специальные лотки для заморозки или зип-пакеты.

Если вы замораживаете фарш, есть свой секрет! Поместите его в пакет, прижмите скалкой, чтобы получился плоский брикет, а затем с помощью тупой стороны ножа или шпажки разделите его на порционные квадраты прямо в пакете. Так вы сможете легко отломить нужную порцию для приготовления, не размораживая весь фарш.

Правильное размораживание: не менее важный этап

Разморозить мясо тоже нужно уметь, ведь поспешность может испортить все усилия по заморозке. Существует несколько проверенных способов:

В холодильнике. Это самый щадящий и рекомендуемый метод. Просто переложите замороженное мясо в тарелку или кастрюлю и поставьте в холодильник на 12–15 часов. Оно разморозится равномерно, сохранит свою структуру и не потеряет в качестве.

В холодной воде. Если времени не так много, этот способ подойдет. Поместите мясо прямо в упаковке в кастрюлю и залейте холодной водой. В зависимости от размера кусков, процесс займет от 2 до 5 часов. Важно: вода должна быть именно холодной!

В микроволновке. Этот вариант – исключительно для экстренных ситуаций, когда нужно приготовить мясо немедленно. Выберите на своей микроволновой печи режим «размораживание» и обрабатывайте мясо в течение 10–15 минут, периодически переворачивая его. Помните, что этот способ может немного изменить текстуру продукта.