Принт в горошек, давно ставший символом женственности и ретро-эстетики, этой весной вновь оказался в центре внимания дизайнеров. Однако в сезоне-2026 он переживает не просто возвращение, а полноценное переосмысление — от классических платьев до смелых стилистических сочетаний.

Классика, которая не исчезает

Горошек — один из тех принтов, которые регулярно возвращаются в моду, но каждый раз звучат по-новому. Его популярность сложно назвать случайной: еще в середине XX века он стал символом элегантности благодаря культовым образам, которые активно тиражировались в кино и на подиумах.

Сегодня дизайнеры вновь обращаются к этому узору, подтверждая устойчивый интерес к ретро-наследию. По данным обзоров модных показов, ностальгические мотивы остаются одним из ключевых направлений последних лет, а принт в горошек — важной частью этой тенденции.

Новая интерпретация знакомого узора

Если раньше горошек ассоциировался преимущественно с романтичными платьями и женственными силуэтами, то сейчас он стал гораздо универсальнее. В коллекциях можно увидеть:

крупный, контрастный горох, который превращается в главный акцент образа;

мелкий, почти нейтральный рисунок для повседневной одежды;

необычные цветовые сочетания — от классического черно-белого до ярких, насыщенных оттенков;

комбинирование с другими принтами, включая полоску и абстрактные узоры.

Эксперты модной индустрии отмечают, что подобное обновление классики связано с желанием дизайнеров адаптировать привычные элементы под современные запросы аудитории.

Где встречается горошек

В сезоне-2026 принт вышел далеко за рамки привычных решений. Его можно встретить практически во всех категориях одежды:

платья — от легких летящих моделей до строгих силуэтов;

блузы и рубашки, которые легко вписываются в повседневный гардероб;

юбки и костюмы, включая деловые варианты;

верхняя одежда и даже аксессуары.

Стилисты подчеркивают, что универсальность принта позволяет адаптировать его под разные стили — от классики до casual и даже streetwear.

Как носить тренд сегодня

Чтобы образ выглядел актуально, важно учитывать баланс. Специалисты советуют:

сочетать яркий горошек с базовыми вещами нейтральных оттенков;

не перегружать образ несколькими активными принтами, если нет уверенности в стилистике;

использовать аксессуары с горошком как деликатный акцент;

выбирать силуэты, которые соответствуют современной моде, чтобы избежать эффекта «костюма из прошлого».

При этом допускаются и более смелые решения — например, total-look с одним принтом или комбинация разных размеров гороха.

Почему тренд снова актуален

Возвращение горошка — часть более широкой тенденции. Мода все чаще обращается к архивам, переосмысливая знакомые элементы. Аналитики отмечают, что потребители сегодня ценят вещи с историей, но в современной подаче. Устойчивый интерес к классическим принтам объясняется их универсальностью и способностью адаптироваться к новым трендам без потери узнаваемости.

...Горошек вновь доказал, что настоящая классика не выходит из моды. В сезоне-2026 он становится не просто ностальгическим элементом, а полноценным инструментом для создания стильных и разнообразных образов. От сдержанной элегантности до смелых экспериментов — этот принт легко вписывается в любой гардероб и позволяет играть с настроением и стилем.