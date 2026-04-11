Принт в горошек, давно ставший символом женственности и ретро-эстетики, этой весной вновь оказался в центре внимания дизайнеров. Однако в сезоне-2026 он переживает не просто возвращение, а полноценное переосмысление — от классических платьев до смелых стилистических сочетаний.
Классика, которая не исчезает
Горошек — один из тех принтов, которые регулярно возвращаются в моду, но каждый раз звучат по-новому. Его популярность сложно назвать случайной: еще в середине XX века он стал символом элегантности благодаря культовым образам, которые активно тиражировались в кино и на подиумах.
Сегодня дизайнеры вновь обращаются к этому узору, подтверждая устойчивый интерес к ретро-наследию. По данным обзоров модных показов, ностальгические мотивы остаются одним из ключевых направлений последних лет, а принт в горошек — важной частью этой тенденции.
Новая интерпретация знакомого узора
Если раньше горошек ассоциировался преимущественно с романтичными платьями и женственными силуэтами, то сейчас он стал гораздо универсальнее. В коллекциях можно увидеть:
крупный, контрастный горох, который превращается в главный акцент образа;
мелкий, почти нейтральный рисунок для повседневной одежды;
необычные цветовые сочетания — от классического черно-белого до ярких, насыщенных оттенков;
комбинирование с другими принтами, включая полоску и абстрактные узоры.
Эксперты модной индустрии отмечают, что подобное обновление классики связано с желанием дизайнеров адаптировать привычные элементы под современные запросы аудитории.
Где встречается горошек
В сезоне-2026 принт вышел далеко за рамки привычных решений. Его можно встретить практически во всех категориях одежды:
платья — от легких летящих моделей до строгих силуэтов;
блузы и рубашки, которые легко вписываются в повседневный гардероб;
юбки и костюмы, включая деловые варианты;
верхняя одежда и даже аксессуары.
Стилисты подчеркивают, что универсальность принта позволяет адаптировать его под разные стили — от классики до casual и даже streetwear.
Как носить тренд сегодня
Чтобы образ выглядел актуально, важно учитывать баланс. Специалисты советуют:
сочетать яркий горошек с базовыми вещами нейтральных оттенков;
не перегружать образ несколькими активными принтами, если нет уверенности в стилистике;
использовать аксессуары с горошком как деликатный акцент;
выбирать силуэты, которые соответствуют современной моде, чтобы избежать эффекта «костюма из прошлого».
При этом допускаются и более смелые решения — например, total-look с одним принтом или комбинация разных размеров гороха.
Почему тренд снова актуален
Возвращение горошка — часть более широкой тенденции. Мода все чаще обращается к архивам, переосмысливая знакомые элементы. Аналитики отмечают, что потребители сегодня ценят вещи с историей, но в современной подаче. Устойчивый интерес к классическим принтам объясняется их универсальностью и способностью адаптироваться к новым трендам без потери узнаваемости.
...Горошек вновь доказал, что настоящая классика не выходит из моды. В сезоне-2026 он становится не просто ностальгическим элементом, а полноценным инструментом для создания стильных и разнообразных образов. От сдержанной элегантности до смелых экспериментов — этот принт легко вписывается в любой гардероб и позволяет играть с настроением и стилем.
