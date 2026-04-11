47-летняя бизнесвумен Оксана Лаврентьева поделилась своими впечатлениями от визита в Сан-Франциско. В социальных сетях она опубликовала фотографии и откровенно рассказала о "поразительных контрастах" американского мегаполиса, которые буквально шокировали её. "Удивительный город Сан-Франциско. Бомжи через каждый метр, реальные сумасшедшие в восемь утра на роскошных улицах, полностью раздетые догола люди, демонически выглядящие, обдолбанные вусмерть. Везде удушающий запах травки, и при этом невероятная природа, мощь великолепных зданий, красота такая, что дух захватывает. В шоке от контрастов и от того, что такое бывает", — написала она в инстаграме.

Реакция подписчиков

Публикация Оксаны вызвала активное обсуждение среди её подписчиков. Некоторые пользователи подтвердили её наблюдения, делясь собственным негативным опытом, в то время как другие выразили сомнения в столь мрачной картине. "Не совсем так, везде по-разному, кто что видит". "Я вышла из отеля в восемь утра и встретила абсолютно голого мужчину на центральной улице, другой в голос кричал и был абсолютно невменяемым. Потом нас несколько раз так окурили травкой, что затошнило. Везде бомжи и обдолбанные люди, которые идут согнувшись, грязные, с диким взглядом. И все это в течение часа. Это я просто так вижу и дело во мне?" — ответила Лаврентьева, отстаивая свою точку зрения.