Базилик показал антибактериальный эффект против кариеса

Люблю!
Дата публикации: 13.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Базилик показал антибактериальный эффект против кариеса

Исследователи Института стоматологических наук имени Вишванатха Катти выяснили, что экстракт базилика подавляет бактерии, вызывающие кариес, и способствует укреплению зубной эмали. Об этом сообщает IJCPD.

В эксперименте участвовали 40 детей от шести до восьми лет. Участников разделили на две группы: одной наносили стоматологический лак на основе Ocimum basilicum (базилик), другой — стандартный фторсодержащий лак. Процедуры повторяли в течение четырёх месяцев, затем оценивали признаки кариеса и количество бактерий Streptococcus mutans.

Анализ подтвердил, что оба средства снижали активность кариеса. Фторсодержащий лак лучше восстанавливал эмаль и уменьшал число поражений зубов, а средство на основе базилика эффективнее подавляло рост бактерий, что свидетельствует об антибактериальных свойствах растения.

Авторы отметили, что в базилике есть соединения кальция и фосфора для реминерализации эмали и природные антимикробные вещества. Побочные эффекты в ходе эксперимента не наблюдались, поэтому такие средства могут дополнить существующие методы профилактики кариеса.

#медицина #исследования #стоматология #здоровье
