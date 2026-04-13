Всего 3 ингредиента: как сделать домашний сыр

Люблю!
Дата публикации: 13.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Всего 3 ингредиента: как сделать домашний сыр

Магазинный сыр не всегда радует вкусом и составом, а натуральные продукты часто стоят дорого. Но выход есть: приготовить сыр дома. Это не так сложно, как кажется, и не требует специального оборудования.

Домашний сыр — это вкусно, полезно и, как оказывается, совсем не долго. Кулинарный блогер Шахноза Фозилова делится рецептом, который позволит приготовить свежий сыр всего за полчаса. Никаких специальных навыков и сложных ингредиентов не потребуется.

Ингредиенты:

  • Молоко 3,2% — 1 литр.

  • Лимон — 1 штука.

  • Соль — 1 чайная ложка без горки.

  • Специи по желанию — паприка, сушеные травы.

Приготовление:

Сначала нужно выжать сок лимона и смазать дуршлаг и марлю, сложенную в два слоя, маслом, чтобы сыр не прилип. Затем влить молоко в кастрюлю с толстым дном и поставить на средний огонь. Нужно довести до появления первых пузырьков по краям, но не кипятить — примерно до 80 градусов.

После этого снять кастрюлю с огня, тонкой струйкой влить лимонный сок и потихоньку помешивать. Молоко начнёт сворачиваться прямо на глазах, образуя хлопья и сыворотку. Далее массу нужно вылить в подготовленный дуршлаг, слегка отжать, добавить соль и специи и тщательно перемешать. Затем завязать марлю узлом, положить сверток в дуршлаг, а сверху поставить тарелку и банку с водой на час-два.

Готовый сыр лучше хранить в сыворотке или в герметичном контейнере в холодильнике до пяти дней. Самое важное — молоко должно быть максимально свежим, чтобы сыр получился вкусным. Для пикантности в массу можно добавить зелень, чеснок или тмин. А сыворотку, которая осталась после приготовления, не стоит выливать: она идеально подойдёт для выпечки или для окрошки.

#кулинария #сыр #здоровое питание #специи #молоко #лимон #еда
