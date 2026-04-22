Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Гусиная кожа» не проходит: когда это норма, а когда повод заняться уходом 0 136

Люблю!
Дата публикации: 22.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Гусиная кожа» не проходит: когда это норма, а когда повод заняться уходом

Мурашки на коже знакомы каждому: они появляются при холоде, волнении или страхе и считаются естественной реакцией организма. Однако если неровности на коже сохраняются надолго, речь может идти не только о временной реакции, но и о состоянии кожи, требующем внимания.

Почему появляется «гусиная кожа»

Кратковременные мурашки связаны с работой нервной системы и сокращением мышц у основания волос. Но если эффект сохраняется постоянно, чаще всего это связано с сухостью кожи, нарушением её обновления или нехваткой витаминов, особенно A, D и C.

Такие изменения обычно проявляются на руках, бедрах и ягодицах, делая кожу шероховатой на ощупь.

Тепло и мягкое обновление

Тепловые процедуры, такие как баня или сауна, помогают улучшить кровообращение и подготовить кожу к уходу. В этот период особенно эффективны мягкие скрабы и соляные пилинги — они удаляют ороговевшие клетки и делают поверхность кожи более ровной.

Важно при этом поддерживать водный баланс, чтобы избежать дополнительной сухости.

Увлажнение — основа ухода

Кожа с эффектом «мурашек» нуждается в регулярном и интенсивном увлажнении. Подходят питательные кремы и средства с витамином A, которые способствуют восстановлению и смягчению кожи.

При систематическом использовании утром и вечером можно заметить постепенное улучшение текстуры.

Домашние средства

Дополнительно можно использовать натуральные компоненты. Компрессы с овсянкой, льняным семенем или крахмалом помогают успокоить кожу и сделать её мягче.

Также популярны средства с алоэ или прополисом — они питают кожу и способствуют её восстановлению.

Очищение без пересушивания

Регулярное очищение важно, но важно соблюдать баланс. Лучше выбирать мягкие средства, чтобы не травмировать кожу.

Слишком агрессивные методы могут усилить сухость и сделать проблему более заметной.

Движение и массаж

Физическая активность улучшает кровообращение, что положительно влияет на состояние кожи. Даже простые упражнения помогают поддерживать её тонус.

Массаж, в том числе с натуральными компонентами, усиливает приток крови и способствует лучшему усвоению питательных веществ.

Роль питания

Состояние кожи напрямую связано с питанием. Достаточное количество витаминов, регулярный прием пищи и поддержание водного баланса помогают улучшить её внешний вид изнутри.

«Гусиная кожа» чаще всего не представляет опасности, но служит сигналом, что коже нужен более тщательный уход. Комплексный подход — от питания до регулярных процедур — помогает постепенно вернуть ей гладкость и здоровый вид.

×
Читайте нас также:
#питание #витамины #массаж #кожа #уход за кожей
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Кайли Миноуг.
Изображение к статье: Оптимальными показателями артериального давления считаются 120 мм на 80 мм рт. ст. и ниже.
Изображение к статье: Ложь нередко проявляется не в самих словах, а в поведении человека.
Изображение к статье: Как подготовить квартиру к отпуску: 7 полезных советов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео