Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ягодный смузи для здоровья: что советует диетолог 0 166

Люблю!
Дата публикации: 22.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ягодный смузи для здоровья: что советует диетолог

Смузи на основе темных ягод становится все более популярным элементом здорового питания. Такой напиток сочетает в себе витамины, антиоксиданты и клетчатку, помогая поддерживать общее самочувствие и уровень энергии.

Рецепт ягодного смузи

Для приготовления понадобится минимальный набор ингредиентов:

— темные ягоды — 100–150 г (можно использовать замороженные)

— банан — 1/2

— семена льна — 1–2 чайные ложки

Все компоненты достаточно поместить в блендер и измельчить до однородной консистенции.

Какие ягоды выбрать

Для такого смузи подойдут разные виды темных ягод:

— черника — источник антоцианов

— голубика — мягкий вкус и полезные микроэлементы

— ежевика — насыщенный вкус и высокая антиоксидантная активность

— черная смородина — ароматная и богатая витамином С

— бузина — используется после обработки и ценится за свои свойства

Польза напитка

По словам специалистов, темные ягоды содержат полифенолы и антоцианы, которые помогают снижать воспалительные процессы и поддерживать здоровье сосудов.

Семена льна являются источником омега-3 жирных кислот и лигнанов, которые участвуют в поддержании гормонального баланса.

Банан добавляет напитку мягкость, обеспечивает энергией и снабжает организм калием, важным для работы мышц и нервной системы.

Регулярное включение таких смузи в рацион может стать частью сбалансированного питания и поддерживать общее состояние организма, однако специалисты напоминают: ни один продукт не является универсальным решением, и важна общая система питания.

×
Читайте нас также:
#витамины #здоровое питание #диетолог #клетчатка #ягоды
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Кайли Миноуг.
Изображение к статье: Оптимальными показателями артериального давления считаются 120 мм на 80 мм рт. ст. и ниже.
Изображение к статье: Ложь нередко проявляется не в самих словах, а в поведении человека.
Изображение к статье: Как подготовить квартиру к отпуску: 7 полезных советов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео