Супруга принца Уильяма, принцесса Уэльская, вновь продемонстрировала свою глубокую привязанность к покойной королеве, появившись на торжественном мероприятии в её честь.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон посетила торжественный приём в Букингемском дворце. Это мероприятие было посвящено 100-летию со дня рождения покойной королевы Елизаветы II и состоялось 21 апреля в величественном Мраморном зале.

Элегантный образ принцессы

Для этого особого случая 44-летняя Кейт выбрала элегантное лиловое платье прямого кроя с рукавами три четверти. Этот оттенок был одним из любимых у покойной королевы, хотя сама принцесса Уэльская надевает его нечасто.

Внимание публики привлекли массивные жемчужные украшения, которые ранее принадлежали Елизавете II. Супруг Кейт, принц Уильям, сопровождал её в классическом тёмном костюме.

Почётные гости Букингемского дворца

Среди почётных гостей на приёме присутствовали король Карл III и королева Камилла. Также мероприятие посетили принц Эдвард и Софи Уэссекская.

В память о королеве

На приёме собрались представители благотворительных организаций, которым покровительствовала королева Елизавета. Среди них были Cancer Research UK, Британское общество Красного Креста, Жокейский клуб, Королевский клуб собаководства и Благотворительный фонд армии.

К членам королевской семьи присоединились долгожители, отмечавшие свои 100-летние юбилеи. Король Карл III лично вручил им поздравительные открытки и праздничный торт.

Слова короля Карла III

В честь этой памятной даты 77-летний король записал трогательное видеообращение. В нём он сказал: "Сегодня, в день, когда моей любимой матери исполнилось бы 100 лет, мы с семьёй вспоминаем о её жизни, которая так много значила для всех нас".

Король Карл III также подчеркнул: "Её почти столетняя жизнь была полна удивительных перемен, но на протяжении каждого десятилетия она оставалась неизменной, непоколебимой и всецело преданной людям, которым служила".

Наследие Елизаветы II

Елизавета II ушла из жизни 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет, находясь в своей резиденции в Балморале. Она вошла в историю как самый долгоправящий монарх Великобритании, её правление продолжалось 70 лет и 214 дней.

