Макияж для нависшего века: как визуально «распахнуть» взгляд

Люблю!
Дата публикации: 22.04.2026
Нависшее веко — распространённая особенность строения глаз, которая может визуально «утяжелять» взгляд. Однако современные техники макияжа позволяют скорректировать форму и сделать глаза более открытыми без радикальных вмешательств.

Правильная база — основа стойкости

Ключевую роль играет подготовка кожи. Визажисты рекомендуют использовать праймер или лёгкий консилер, чтобы выровнять поверхность века и предотвратить скатывание теней. Это особенно важно для нависшего века, где макияж быстрее теряет аккуратный вид.

Техника нанесения: акцент выше складки

Главный принцип — смещать акценты. Тёмные оттенки наносятся не в естественную складку, а чуть выше неё, создавая иллюзию приподнятого века. Светлые тона, наоборот, добавляют во внутренние уголки глаз и под бровь — это делает взгляд более свежим и открытым.

По данным бьюти-экспертов, в 2026 году особую популярность приобретают мягкие растушёвки и градиенты, позволяющие добиться лифтинг-эффекта без резких линий.

Осторожнее со стрелками

Классические широкие стрелки могут визуально уменьшать глаза, поэтому визажисты советуют делать более тонкие линии, начиная их от середины века и слегка приподнимая к внешнему уголку. Альтернатива — мягкая подводка тенями, которая выглядит естественнее и не перегружает макияж.

Свет и текстуры имеют значение

Матовые текстуры помогают скрыть нависание, тогда как излишний блеск может подчеркнуть складку. В то же время небольшие сияющие акценты во внутренних уголках глаз или под бровью добавляют глубины и визуально «раскрывают» взгляд.

Брови как часть общего баланса

Форма бровей напрямую влияет на восприятие глаз. Лёгкий подъём дуги и аккуратная коррекция помогают визуально вытянуть лицо и компенсировать нависшее веко, создавая более гармоничный образ.

...Современный макияж для нависшего века строится на балансе света и тени, мягких линиях и грамотной растушёвке. Основная задача — не скрыть особенность, а скорректировать её, подчеркнув естественную форму глаз. При правильном подходе даже минимальный макияж способен заметно «открыть» взгляд и сделать его выразительным.

#макияж #красота #брови
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
