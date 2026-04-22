Опасный сахар из кишечника: как бактерии атакуют мозг

Дата публикации: 22.04.2026
Исследования выявили, что определённые кишечные бактерии синтезируют вредный сахар, способный провоцировать иммунные нарушения, ассоциированные с развитием бокового амиотрофического склероза и лобно-височной деменции.

Вредный сахар и нейродегенерация

Согласно данным издания «Earth», определённые кишечные бактерии продуцируют опасный сахар. Этот сахар способен вызывать повреждения иммунной системы, которые ассоциируются с развитием бокового амиотрофического склероза (БАС) и лобно-височной деменции (ЛВД).

Генетическая уязвимость

У пациентов, страдающих мутацией C9ORF72, являющейся одной из ключевых наследственных причин этих недугов, наблюдается снижение эффективности удаления бактериального гликогена иммунными клетками. Это приводит к усилению воспалительных процессов в организме.

Наиболее опасные формы гликогена отличаются плотной и сложной структурой. Такая структура затрудняет их расщепление, позволяя воспалительному сигналу сохраняться длительное время.

Эксперименты на животных

В ходе экспериментов на мышах было установлено, что один из видов кишечных бактерий способен разрушать гематоэнцефалический барьер. Это позволяет иммунной системе проникать непосредственно в мозг.

У животных с дефицитом гена C9ORF72 повреждения оказались значительно более серьёзными, что подчёркивает роль генетики.

Перспективы терапии

Ежедневное применение пищеварительного фермента альфа-амилазы показало обнадёживающие результаты. Оно способствовало расщеплению бактериального гликогена, снижению активности микроглии — иммунных клеток мозга.

Кроме того, фермент уменьшал проницаемость барьера, улучшая выживаемость даже после начала воспалительного процесса.

Ранняя диагностика

Анализ образцов кала, взятых у 35 человек, выявил интересные закономерности. Вредный гликоген был обнаружен у 11 из 17 пациентов со спорадической формой БАС.

Также его нашли у 8 из 9 пациентов в первые 18 месяцев развития болезни, что указывает на потенциальный ранний маркер заболевания.

Новые горизонты

Эти открытия формируют единую цепочку, связывающую химический состав кишечника, генетические риски и повреждения мозга. Это открывает новые горизонты для разработки методов ранней диагностики и эффективной терапии.

