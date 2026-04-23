Актриса Блейк Лайвли не собирается останавливаться в судебном противостоянии с Джастином Бальдони. После того как значительная часть её первоначальных претензий была отклонена судом, Лайвли выдвинула новый иск на 40 миллионов долларов. Она утверждает, что команда Бальдони целенаправленно испортила её репутацию, сформировав в интернете образ "злой девчонки".

Издание TMZ получило доступ к финальному списку требований, которые команда Блейк Лайвли представит режиссёру и главному актёру фильма "Всё закончится на нас", Джастину Бальдони. Ранее уже сообщалось, что актриса добивается компенсации в размере 161 миллиона долларов за упущенные доходы, включая 49 миллионов для её бренда по уходу за волосами Blakebrownbeauty и 22 миллиона для компании по производству напитков Betty Buzz.

Теперь к уже озвученным суммам добавилось новое требование: юристы Лайвли обнаружили, что после старта судебного процесса с Бальдони актрису более 176 миллионов раз назвали в интернете "злой девчонкой", "задирой" и "бесчувственной". По её убеждению, эта кампания по очернению её образа, организованная командой Бальдони, привела к потере более 40 миллионов долларов, которые она теперь хочет взыскать сверх прежних претензий.

Похоже, Блейк Лайвли стремится максимально использовать оставшиеся исковые требования, особенно после того, как в начале апреля 2026 года суд отклонил её обвинения в домогательствах на съёмочной площадке. Адвокаты режиссёра Джастина Бальдони уже успели охарактеризовать новые претензии актрисы как 'смехотворные'.

Стоит напомнить, что Лайвли инициировала судебный процесс против Джастина Бальдони в конце 2024 года, вскоре после их совместной работы в фильме 'Всё закончится на нас', где они исполнили роли влюблённой пары. Тогда актриса обвинила его в домогательствах, утверждая, что Бальдони 'задерживал её в объятиях' дольше положенного сценарием и позволял себе неуместные прикосновения во время репетиций интимных сцен, создавая 'атмосферу сексуального напряжения'.

В ответ на это Бальдони подал встречный иск против Лайвли и её супруга, актёра Райана Рейнольдса, обвиняя их в клевете и подрыве его деловой репутации. Однако его претензии на 400 миллионов долларов были отклонены судом ещё в июне 2025 года. 18 мая стороны вновь встретятся в суде для рассмотрения иска Лайвли, в котором после частичного отклонения обвинений остались лишь три пункта: нарушение контракта, месть и пособничество в мести.