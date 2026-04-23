Известная деятельница искусства, бывшая жена Романа Абрамовича, поделилась в своем инстаграме яркими моментами с открытия галереи в Лос-Анджелесе, где она предстала в окружении мировых звезд.
Даша Жукова, 44-летняя деятельница искусства и бывшая жена российского миллиардера Романа Абрамовича, произвела фурор на публике в Лос-Анджелесе. Она выбрала эффектный образ total black: черное платье с открытой спиной и элегантные мюли на каблуках. Своими новыми фотографиями с мероприятия она поделилась в личном инстаграм-блоге.
На снимках Даша запечатлена на торжественном открытии галереи Дэвида Геффена, расположенной в Музее искусств Лос-Анджелеса. Среди ее спутников были такие выдающиеся личности, как мексиканский архитектор Фрида Эскобедо и сам миллиардер Дэвид Геффен. Также на фотографиях можно увидеть швейцарского архитектора Петера Цумтора, бывшего президента Фонда Форда Даррена Уокера и светского журналиста Дерека Бласберга, а также других известных гостей.
Фрида Эскобедо и Даша Жукова.
Фрида Эскобедо и Даша Жукова.
Дэвид Геффен и Даша Жукова с гостем мероприятия.
Даша Жукова, Дэвид Геффен, Дерек Бласберг, Даррен Уокер и гость мероприятия.
Среди других знаменитостей, посетивших это знаковое событие, были замечены Шэрон Стоун в смелом "голом" платье и Хайди Клум, пришедшая с сыном. Также на открытии присутствовала Ева Лонгория и многие другие известные личности.
Связь с миром искусства
Даша Жукова неразрывно связана с миром искусства, что подтверждается ее значительными достижениями. В 2008 году она стала основательницей знаменитого московского музея "Гараж".
В 2023 году Жукова успешно завершила обучение в Нью-Йоркском университете, получив степень магистра истории искусств. А в 2025 году Даша запустила собственный девелоперский бренд Ray.
Целью этого амбициозного проекта является гармоничная интеграция искусства в повседневную жизнь, а также восполнение культурных пробелов в современных городских застройках.
Личная жизнь и семья
С 2019 года Даша Жукова состоит в браке со Ставросом Ниархосом, который является наследником греческого миллиардера. Супруги проживают в Нью-Йорке и воспитывают троих детей.
В России ее имя часто ассоциируется с бывшим браком с олигархом Романом Абрамовичем. Их союз продлился десять лет, завершившись разводом в 2018 году.
От этого брака у Даши Жуковой родились сын Аарон и дочь Лея.
В 2024 году произошло еще одно значимое событие в семье: 69-летняя мать Даши Жуковой, Елена, вышла замуж. Ее избранником стал 95-летний миллиардер и медиамагнат Руперт Мёрдок.
Ранее Елена Жукова была замужем за российским бизнесменом Александром Жуковым.
Оставить комментарий