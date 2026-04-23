Известная деятельница искусства, бывшая жена Романа Абрамовича, поделилась в своем инстаграме яркими моментами с открытия галереи в Лос-Анджелесе, где она предстала в окружении мировых звезд.

Даша Жукова, 44-летняя деятельница искусства и бывшая жена российского миллиардера Романа Абрамовича, произвела фурор на публике в Лос-Анджелесе. Она выбрала эффектный образ total black: черное платье с открытой спиной и элегантные мюли на каблуках. Своими новыми фотографиями с мероприятия она поделилась в личном инстаграм-блоге.

На снимках Даша запечатлена на торжественном открытии галереи Дэвида Геффена, расположенной в Музее искусств Лос-Анджелеса. Среди ее спутников были такие выдающиеся личности, как мексиканский архитектор Фрида Эскобедо и сам миллиардер Дэвид Геффен. Также на фотографиях можно увидеть швейцарского архитектора Петера Цумтора, бывшего президента Фонда Форда Даррена Уокера и светского журналиста Дерека Бласберга, а также других известных гостей.

Фрида Эскобедо и Даша Жукова.

Дэвид Геффен и Даша Жукова с гостем мероприятия.

Даша Жукова, Дэвид Геффен, Дерек Бласберг, Даррен Уокер и гость мероприятия.

Среди других знаменитостей, посетивших это знаковое событие, были замечены Шэрон Стоун в смелом "голом" платье и Хайди Клум, пришедшая с сыном. Также на открытии присутствовала Ева Лонгория и многие другие известные личности.

Связь с миром искусства

Даша Жукова неразрывно связана с миром искусства, что подтверждается ее значительными достижениями. В 2008 году она стала основательницей знаменитого московского музея "Гараж".

В 2023 году Жукова успешно завершила обучение в Нью-Йоркском университете, получив степень магистра истории искусств. А в 2025 году Даша запустила собственный девелоперский бренд Ray.

Целью этого амбициозного проекта является гармоничная интеграция искусства в повседневную жизнь, а также восполнение культурных пробелов в современных городских застройках.

Личная жизнь и семья

С 2019 года Даша Жукова состоит в браке со Ставросом Ниархосом, который является наследником греческого миллиардера. Супруги проживают в Нью-Йорке и воспитывают троих детей.

В России ее имя часто ассоциируется с бывшим браком с олигархом Романом Абрамовичем. Их союз продлился десять лет, завершившись разводом в 2018 году.

От этого брака у Даши Жуковой родились сын Аарон и дочь Лея.

В 2024 году произошло еще одно значимое событие в семье: 69-летняя мать Даши Жуковой, Елена, вышла замуж. Ее избранником стал 95-летний миллиардер и медиамагнат Руперт Мёрдок.

Ранее Елена Жукова была замужем за российским бизнесменом Александром Жуковым.