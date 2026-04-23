Актёр Егор Бероев впервые подробно прокомментировал расставание с Ксенией Алфёровой после 21 года брака и слухи о романе с 21-летней балериной, своей нынешней супругой.

После объявления о разводе с Ксенией Алфёровой, завершившем 21-летний брак, 48-летний Егор Бероев впервые поделился подробностями своей личной жизни. Актёр рассказал о расставании с бывшей супругой и фактически ответил на слухи об измене с его нынешней избранницей, 21-летней балериной Анной Панкратовой, а также затронул тему их брака.

"Вы апеллируете слухами. В данном случае, когда нам нужно будет сказать с Анной, в каких отношениях мы находимся, мы скажем обязательно. Но пока мы нигде этого не говорили", — произнёс Бероев в ответ на вопрос ведущей, которая ранее назвала Анну его женой. Эти слова стали своеобразным уклонением от прямого подтверждения их супружеского статуса с Панкратовой.

Актёр также приоткрыл завесу над своей "новой жизнью". "В 2022 году в ноябре я снял квартиру и ушёл жить отдельно, — что я и написал в своём блоге. У меня есть моя новая жизнь, которая началась в 2022 году", — поделился Бероев.

В начале февраля Бероев объявил о разводе с Алфёровой, что вызвало широкий резонанс. Многие СМИ тогда писали, что актёр оставил 51-летнюю супругу ради Панкратовой, с которой он познакомился в 2022 году, когда ей было всего 18 лет, и на которой, по слухам, недавно женился. При этом Ксения Алфёрова в одном из интервью уточнила, что официальное расторжение брака состоялось лишь в мае 2025 года, а их союз был венчаным.

"Безусловно, вопрос развода — он всегда болезнен. Потому что люди, в особенности те, кто жил долго вместе, и, более того, это известная пара, расстались. Конечно, набежала куча бесов, которые стали радоваться этому. Ну, это нормально", — так актёр отреагировал на шквал критики, обрушившейся на него после новости о расставании с Алфёровой.

Актёр особо отметил, что никогда не делился подробностями личной жизни с прессой и намерен сохранять уважительное отношение к Ксении. "Я буду с уважением относиться к моей первой жене Ксении, желать ей только добра, что бы она ни говорила. Она остаётся близким для меня человеком. Она мать моей дочери, с которой мы каждый день на связи", — подчеркнул Бероев.

Бероев рассказал, что сознательно принял на себя волну негатива, когда в социальных сетях объявил себя инициатором развода с Алфёровой. "Бесы набежали и стали тюкать. Я подумал: мне неприятно, когда тюкают её (Алфёрову. — Прим. ред.). Пусть тюкают меня. Я взял ответственность в своём посте за то, что я расстался. Это важно для христианского брака — мы несём за это ответственность. Вот я беру её на себя. Я попросил также в этом посте [подписчиков] отнестись с пониманием. Но бесяры же неугомонные. Поэтому дальше никаких заявлений мы особо не делали. Ну как бы вот и всё", — пояснил актёр.

По словам Бероева, им с Алфёровой не удалось сохранить отношения, что ранее подтверждала и сама актриса в своих интервью. "Так в жизни бывает: люди разводятся, но не договорились. По-разному видят вещи какие-то. Иногда это накапливается и становится невыносимым. К сожалению, с Ксенией человеческого взаимоотношения мы не сохранили", — откровенно признался он.

Несмотря на всё, актёр выразил надежду на возможное примирение с Алфёровой в будущем. "Жизнь продолжается, дочь готовится к поступлению в вуз. Может быть, пройдёт время. Как-то поутихнут страсти, и мы сможем поработать вместе [с Ксенией]", — подытожил Егор Бероев.

В феврале этого года Бероев объявил о завершении 21-летнего брака с Алфёровой, выразив ей краткую благодарность "за всё хорошее и плохое". У бывших супругов есть общая 19-летняя дочь Евдокия.

Согласно сообщениям СМИ, Бероев тайно женился на Анне Панкратовой в феврале этого года; она младше его на 27 лет и почти ровесница его дочери. Их знакомство произошло в хореографическом колледже, где актёр искал исполнительницу для своего режиссёрского дебюта — фильма "Кукла", а теперь, по слухам, пара уже задумывается о пополнении в семье.

В недавнем интервью Ксения Алфёрова ясно дала понять, что развод с Бероевым даётся ей нелегко, и, несмотря на официальное расторжение брака, она продолжает считать его своим мужем. "Я жена, мы венчаны! Да, в вечности жена, не на бумаге. <...> Не верю, что любовь проходит. Она, наверное, просто видоизменяется. Поэтому развенчание невозможно!" — эмоционально заявила актриса.

Тем временем в социальных сетях многие пользователи критикуют актёра за его, по их мнению, слишком сдержанные высказывания о бывшей жене. Общественность также возмущает значительная разница в возрасте между ним и Анной Панкратовой. Кроме того, в интернете вновь всплыли давние слухи о неверности актёра во время брака с Ксенией Алфёровой.

Фото: пресс-служба, egorberoev/Telegram