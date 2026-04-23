Знаменитая российская модель, проживающая в Нью-Йорке, приоткрыла завесу над своей повседневной жизнью с восьмилетней дочерью.

Сорокалетняя Ирина Шейк порадовала поклонников, продемонстрировав, как она проводит досуг со своей восьмилетней дочерью от Брэдли Купера. В своём личном блоге модель выложила снимки из обыденной жизни, где Лея запечатлена на богослужении в храме, а сама Ирина — во время работы и увлекательной поездки на сафари.

Поклонники активно отреагировали на публикации, оставив восторженные комментарии: "Малышечка в православной церкви, это так мило", "Наша", "Жизнь в кайф", "Шикарная женщина", "Супер", "Лучшая".

Семейные узы и совместное воспитание

Стоит напомнить, что супермодель Ирина Шейк и американский актёр, многократный номинант на премию "Оскар" Брэдли Купер, завершили свои отношения в 2019 году после четырёхлетнего романа. Тем не менее, несмотря на разрыв, бывшие возлюбленные сумели сохранить тёплые отношения и совместно воспитывают дочь, поочерёдно уделяя ей время.

Ирина часто берёт Лею в различные путешествия. Ранее Шейк с дочерью наслаждались отдыхом в Париже, где они не только осматривали местные достопримечательности, но и посетили увлекательный кулинарный мастер-класс, где вместе испекли печенье.

Слухи о личной жизни

В настоящее время Ирина Шейк, по некоторым данным, возобновила романтические отношения со спортсменом Томом Брэди, бывшим супругом Жизель Бундхен. Что касается актёра, то, согласно слухам, он недавно сделал предложение тридцатилетней топ-модели Джиджи Хадид, с которой начал встречаться в 2023 году.

Ранее Брэдли Купера подозревали в проведении пластических операций. Пользователи активно обсуждали, что актёр не только "злоупотребляет ботоксом", но и изменил форму носа, а также сделал блефаропластику и пересадку волос.