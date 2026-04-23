Кристина Агилера: «Надувная кукла» и неузнаваемое лицо – фанаты в шоке от нового имиджа

Люблю!
Дата публикации: 23.04.2026
BB.LV
Поп-икона Кристина Агилера предстала перед публикой в совершенно новом образе, который вызвал шквал обсуждений и недоумения даже у самых преданных поклонников.

В сети активно обсуждают Кристину Агилеру, окрестив её "надувной куклой" после кардинальной смены имиджа и заметного похудения. Несколько дней назад 45-летняя певица появилась на красной дорожке премии Breakthrough Prize, и её новый облик буквально шокировал публику.

Для этого важного выхода Агилера выбрала весьма смелый наряд: обтягивающее чёрное платье с кожаным корсетом, глубоким декольте и полупрозрачной юбкой. Образ дополняли массивное бриллиантовое колье, короткая светлая стрижка с чёлкой и нежный нюдовый макияж. Облегающий силуэт платья лишь подчеркнул сильно изменившуюся фигуру и грудь артистки, что, по мнению многих, сыграло не в её пользу.

Пользователи интернета мгновенно разделились на два лагеря, активно обсуждая преображение звезды. Одни принялись гадать о количестве сброшенных килограммов и предполагаемой диете, не забывая упомянуть о популярном "Оземпике", в использовании которого Агилеру подозревали и ранее. Известно, что несколько лет назад Кристина была значительно полнее, сбросив более 20 килограммов, но теперь её стройность многим кажется болезненной худобой.

Другие комментаторы сосредоточились не только на фигуре, но и на совершенно неузнаваемом лице Агилеры. Они задавались вопросами: "Это фотошоп или пластика?", "Она теперь выглядит как надувная кукла", "Что с её губами? Особенно с верхней...", "Разве не жутко, что все женщины в шоу-бизнесе становятся на одно лицо?".

Даже самые преданные поклонники певицы выражают убеждение, что если Кристина действительно прибегла к пластической хирургии, то результат оказался весьма неудачным.

На мероприятии, которое часто называют научным "Оскаром", певицу сопровождал её жених Мэттью Ратлер. Пара вместе с 2010 года, а в 2014-м они обручились, и в том же году у них родилась дочь Саммер Рейн.

Для лауреатки "Грэмми" эта девочка стала вторым ребёнком. От бывшего мужа Джордана Братмана у певицы есть сын Макс, который родился в 2008 году.

