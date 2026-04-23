Ученые представили новаторский подход к ранней оценке риска развития болезни Альцгеймера. Речь идет о специальном анализе крови, способном выявить мельчайшие изменения в мозге еще до появления первых симптомов. Это прорывное исследование было проведено командой Mass General Brigham в США, сосредоточившейся на биомаркере pTau217.

По мнению исследователей, этот биомаркер способен заблаговременно сигнализировать о накоплении в мозге двух ключевых белков: амилоида-бета и тау. Именно эти белковые отложения традиционно ассоциируются с развитием болезни Альцгеймера. В настоящее время для обнаружения таких изменений обычно применяется ПЭТ-сканирование мозга.

Ранее ПЭТ-сканирование считалось одним из наиболее ранних методов обнаружения болезни, способным выявить амилоидные накопления за 10–20 лет до проявления симптомов. Однако новое исследование демонстрирует, что биомаркер pTau217 может появляться в крови значительно раньше, чем патологические изменения становятся заметными на ПЭТ-снимках.В эксперименте приняли участие 317 добровольцев в возрасте от 50 до 90 лет. На старте исследования все участники обладали здоровыми когнитивными функциями. За их состоянием велось наблюдение в течение восьми лет.

Участникам проводили ПЭТ-сканирование для выявления амилоида-бета и тау, а также когнитивные тесты и замеры уровня pTau217 в крови. Полученные результаты убедительно показали, что данные анализа крови отлично коррелируют с информацией, полученной при сканировании белковых скоплений в мозге.

Более того, в ряде случаев повышение уровня pTau217 предсказывало грядущие изменения еще до их визуализации на снимках. Высокие показатели pTau217 четко ассоциировались с будущими проявлениями патологии Альцгеймера. И наоборот, низкий уровень этого биомаркера свидетельствовал о минимальном риске развития подобных изменений в ближайшей перспективе.

Исследователи также выявили взаимосвязь между повышенным pTau217 и увеличенной вероятностью когнитивных нарушений. Однако эта закономерность преимущественно наблюдалась у тех, кто уже на старте исследования демонстрировал признаки накопления токсичного амилоида-бета.

Авторы проекта акцентируют внимание на том, что до повсеместного внедрения в клиническую практику потребуется время. Необходимы дополнительные данные, усовершенствованные алгоритмы прогнозирования и более обширные, разнообразные группы участников для подтверждения результатов. Существует и важное ограничение: даже точное предсказание накопления амилоида-бета или тау с помощью анализа крови не гарантирует обязательное развитие деменции у человека.В настоящее время диагностика болезни Альцгеймера осуществляется посредством различных тестов и комплексных обследований. Единого простого анализа, способного гарантированно предсказать риск на годы или десятилетия вперед, пока не существует. Тем не менее, биомаркер pTau217 способен стать значительным шагом к более раннему выявлению тех, у кого изменения в мозге начнутся раньше.