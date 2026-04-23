Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Пляжный гардероб 2026: Какие купальники станут абсолютным хитом сезона? 0 652

Люблю!
Дата публикации: 23.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пляжный гардероб 2026: Какие купальники станут абсолютным хитом сезона?

В 2026 году модные дизайнеры и ведущие бренды вновь окунулись в атмосферу 90-х, переосмысливая культовые пляжные образы. Этот сезон обещает стать настоящим триумфом ностальгии, привнося свежее дыхание в классические силуэты.

Как сообщает издание Vogue, в грядущем сезоне на пике популярности окажутся бикини с узнаваемыми логотипами, напоминающие о стиле Chanel 90-х. Также в тренде будут ультраоткрытые модели, ставшие культовыми благодаря поп-культуре, и лаконичные минималистичные купальники.Особое внимание стоит уделить яркому красному цвету, который заявлен как один из ключевых оттенков сезона. Он мгновенно вызывает ассоциации со знаменитыми "спасателями Малибу", добавляя образу дерзости и динамики.

Наряду с этим, в моду возвращается строгий минимализм, представленный однотонными моделями в глубоких черных и серых тонах. Этот стиль, также вдохновленный эстетикой 90-х, подчеркивает сдержанную элегантность и отказ от излишней декоративности.

Среди актуальных вариантов по-прежнему сохраняет свою популярность танкини – этот гибридный купальник с более закрытым верхом и классическим низом. Его универсальность и невероятное удобство обеспечивают ему стабильно высокий интерес среди модниц.

Таким образом, летний сезон 2026 года обещает быть пронизанным духом ностальгии по 90-м. Мы увидим акцент на простые, но узнаваемые и по-новому интерпретированные силуэты, которые подарят пляжным образам свежее звучание.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Кайли Миноуг.
Изображение к статье: Оптимальными показателями артериального давления считаются 120 мм на 80 мм рт. ст. и ниже.
Изображение к статье: Ложь нередко проявляется не в самих словах, а в поведении человека.
Изображение к статье: Как подготовить квартиру к отпуску: 7 полезных советов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео