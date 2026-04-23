В 2026 году модные дизайнеры и ведущие бренды вновь окунулись в атмосферу 90-х, переосмысливая культовые пляжные образы. Этот сезон обещает стать настоящим триумфом ностальгии, привнося свежее дыхание в классические силуэты.

Как сообщает издание Vogue, в грядущем сезоне на пике популярности окажутся бикини с узнаваемыми логотипами, напоминающие о стиле Chanel 90-х. Также в тренде будут ультраоткрытые модели, ставшие культовыми благодаря поп-культуре, и лаконичные минималистичные купальники.Особое внимание стоит уделить яркому красному цвету, который заявлен как один из ключевых оттенков сезона. Он мгновенно вызывает ассоциации со знаменитыми "спасателями Малибу", добавляя образу дерзости и динамики.

Наряду с этим, в моду возвращается строгий минимализм, представленный однотонными моделями в глубоких черных и серых тонах. Этот стиль, также вдохновленный эстетикой 90-х, подчеркивает сдержанную элегантность и отказ от излишней декоративности.

Среди актуальных вариантов по-прежнему сохраняет свою популярность танкини – этот гибридный купальник с более закрытым верхом и классическим низом. Его универсальность и невероятное удобство обеспечивают ему стабильно высокий интерес среди модниц.

Таким образом, летний сезон 2026 года обещает быть пронизанным духом ностальгии по 90-м. Мы увидим акцент на простые, но узнаваемые и по-новому интерпретированные силуэты, которые подарят пляжным образам свежее звучание.