Регулярная ходьба компенсирует вред от сидячего образа жизни

Дата публикации: 23.04.2026
Пешие прогулки снижают риски для здоровья при сидячем образе жизни. К такому выводу пришли учёные из Сиднейского университета. Об этом сообщает ScienceDaily.

Исследователи проанализировали данные более 72 тысяч взрослых из Британского биобанка (средний возраст 61 год, 58 женщины). Участники в течение недели носили акселерометры: устройства фиксировали количество шагов и время, проведённое сидя или лёжа. Учёных интересовала связь образа жизни с состоянием сердечно‑сосудистой системы и вероятностью преждевременной смерти. Результаты показали, что при увеличении числа шагов до 10 тысяч в день риск смерти снижается на 39 процентов, а вероятность сердечно‑сосудистых заболеваний на 21 процент. При этом положительный эффект наблюдался независимо от времени, проведённого в сидячем положении.

Авторы подчеркнули, что ходьба не панацея, но любое движение имеет значение. По их мнению, люди с сидячим образом жизни должны стараться компенсировать его последствия за счёт увеличения ежедневной активности.

#профилактика #здоровье
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
