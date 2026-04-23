Пешие прогулки снижают риски для здоровья при сидячем образе жизни. К такому выводу пришли учёные из Сиднейского университета. Об этом сообщает ScienceDaily.

Исследователи проанализировали данные более 72 тысяч взрослых из Британского биобанка (средний возраст 61 год, 58 женщины). Участники в течение недели носили акселерометры: устройства фиксировали количество шагов и время, проведённое сидя или лёжа. Учёных интересовала связь образа жизни с состоянием сердечно‑сосудистой системы и вероятностью преждевременной смерти. Результаты показали, что при увеличении числа шагов до 10 тысяч в день риск смерти снижается на 39 процентов, а вероятность сердечно‑сосудистых заболеваний на 21 процент. При этом положительный эффект наблюдался независимо от времени, проведённого в сидячем положении.

Авторы подчеркнули, что ходьба не панацея, но любое движение имеет значение. По их мнению, люди с сидячим образом жизни должны стараться компенсировать его последствия за счёт увеличения ежедневной активности.