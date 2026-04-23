Сандра Буллок поделилась своим опытом воспитания детей после ухода из жизни её партнёра Брайана Рэндалла. У 61-летней актрисы есть двое приёмных детей: 16-летний Луи Бардо и 14-летняя Лейла, которых она приняла в семью ещё до встречи с Рэндаллом. Брайан впоследствии официально усыновил их.

В этом году Буллок триумфально возвращается на большой экран, снимаясь во второй части фильма "Практическая магия". Её четырёхлетний перерыв в карьере был вызван тяжёлой болезнью и последующей кончиной её возлюбленного, фотографа Брайана Рэндалла. В 2023 году партнёр актрисы скончался от бокового амиотрофического склероза.

Сандра подчеркнула, что после ухода Брайана она посвящает всё своё время детям. На саммите CNBC Changemakers актриса заявила: "Я снималась в этом фильме, потому что у моих детей были каникулы во время съёмок. Я не собираюсь жертвовать временем, которое провожу со своими детьми".

Актриса продолжила, делясь своими чувствами: "Они были бы счастливы, если бы меня иногда не было рядом. Но я не могу. Это правда. Я не могу работать, если понимаю, что сейчас мои дети могут испытывать трудности или им что-то нужно, а я не могу быть рядом".

Сандра также откровенно призналась, что роль матери-одиночки даётся ей нелегко. Во время съёмок она часто сталкивается с внутренними переживаниями, думая: "я не там, где должна быть сейчас". Однако в такие моменты Буллок находит силы, напоминая себе: "Мы можем делать 15 дел одновременно и всё успевать".

Сандра Буллок и Николь Кидман на съёмках фильма "Практическая магия 2.

История любви и утраты

Напомним, что роман Сандры Буллок с фотографом Брайаном Рэндаллом начался в 2015 году. Вскоре после их знакомства Рэндалл принял решение усыновить приёмных детей актрисы. В 2021 году Буллок впервые открыто рассказала о своих отношениях в программе Red Table Talk, назвав Брайана "любовью всей своей жизни".

Однако уже спустя год Сандра объявила журналистам о своём намерении взять паузу в карьере, чтобы полностью посвятить себя семье. До самой смерти Рэндалла его близкие держали в тайне информацию о болезни мужчины. Лишь после его кончины в августе 2023 года Буллок раскрыла, что её возлюбленный на протяжении последних трёх лет мужественно боролся с БАС.