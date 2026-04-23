Миллиардер Джефф Безос и его супруга Лорен Санчес столкнулись с волной общественного осуждения из-за их демонстративного образа жизни, который многие считают оторванным от реалий.

Миллиардер Джефф Безос и его супруга Лорен Санчес подверглись массовой критике в сети за отрыв от реальности. Поводом стало новое интервью Лорен Санчес в The New York Times, которое пользователи соцсетей назвали "отвратительно бестактным".

В нём журналист описал идиллический быт пары: жизнь в особняке за 230 миллионов долларов на частном острове и шесть дней в неделю занятий с личным тренером. Общественность возмущена тем, что супруги открыто наслаждаются роскошью, пока мир борется с инфляцией и низкими зарплатами.

Согласно данным Forbes, 62-летний Джефф Безос сейчас занимает третье место среди богатейших людей планеты. Его состояние оценивается в 257 миллиардов долларов, и он известен как основатель Amazon, создатель аэрокосмической компании Blue Origin, а также глава издательского дома The Washington Post.

"Безмятежный" быт миллиардеров

Недовольство общественности вызвано, прежде всего, "безмятежным" образом жизни богатой пары, подробно описанным в резонансном интервью. Супруги просыпаются в особняке за 230 миллионов долларов на частном острове в Майами, который местные жители прозвали "бункером миллиардеров".

Они не пользуются телефонами до завтрака и ежедневно перечисляют десять вещей, за которые благодарны. Шесть дней в неделю пара уделяет час занятиям с личным тренером.

"Он хорошо выглядит, правда?" — цитирует издание слова Санчес о её муже. Прежний Безос, неловкий гений-затворник из Сиэтла, теперь неузнаваем.

Нынешний Безос демонстрирует накачанное тело, появляется без рубашки перед папарацци, смеётся на своей яхте и активно пользуется косметической дерматологией. Многие в сети приписывают его новый образ Лорен Санчес, которая, по их мнению, научила мужа "не стесняться" своего многомиллиардного состояния.

"Мария-Антуанетта нашего времени"

Особое негодование критиков вызвала фраза Санчес о том, что она "всегда была на 20% счастливее обычного человека". "Если базовый уровень здесь, — сказала она, держа руку на уровне груди, — то я вот здесь", — подняв вторую руку над головой.

Газета Daily Mail уже назвала её "Марией-Антуанеттой нашего времени", что является отсылкой к королеве, ставшей символом оторванности элиты от реальности. Ей ошибочно приписывают знаменитую фразу: "Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!".

Контраст с реальностью

Критики также подчёркивают вопиющий контраст между жизнью супругов и реальностью. В то время как сотрудники складов Amazon жалуются на низкие зарплаты и тяжёлые условия труда, а мир борется с инфляцией, жена миллиардера рассуждает о своей исключительной удачливости.

Она заказывает сумки Birkin с именами детей и требует, чтобы охрана тщательно проверяла рестораны перед её приходом.

Ирония ситуации заключается в том, что формально Безос до сих пор получает в Amazon зарплату в 81,4 тысячи долларов (6,1 миллиона рублей) в год. Эта сумма была зафиксирована ещё в 1998 году, что меньше заработка среднестатистического американского строителя.

Однако, помимо этого, компания дополнительно выделяет 1,6 миллиона долларов на личную охрану и перелёты Безоса.

Сравнение с Маккензи Скотт

Поведение Лорен Санчес выглядит ещё более провокационным на фоне её предшественницы, Маккензи Скотт, бывшей жены Безоса. Маккензи пожертвовала около 26 миллиардов долларов своего состояния, следуя давней традиции американских богачей улучшать репутацию через благотворительность.

Безос и Санчес, напротив, представляют новый тип миллиардеров, стремящихся "улучшать мир" через частные венчурные проекты, такие как их космическая компания Blue Origin и исследования в области ИИ. В то время как Маккензи жертвует средства на борьбу с бедностью и становится третьим по величине филантропом в истории, Санчес летает в космос с Кэти Перри, называя это "космическим девичником мечты".

В самом материале NYT, спровоцировавшем скандал, 56-летняя Санчес представлена как женщина, которая изменила не только своего мужа, но, возможно, и всю культуру богатых. "Они для "тихой роскоши" — всё равно что Лас-Вегас для мормонской церкви", — цитирует издание слова бывшего главного редактора Vanity Fair Грейдона Картера.

Автор статьи заключает, что брак Безоса и Санчес — это не просто история любви. Это "момент, когда американские богачи перестали извиняться и решили, что могут просто наслаждаться жизнью".

Роскошная свадьба и другие выходки

Свадьба Джеффа Безоса и Лорен Санчес в Венеции в июне прошлого года уже вызвала шквал критики в сети. Бюджет трёхдневного праздника оценивался в 46,5–55,6 миллиона долларов.

Торжество длилось три дня и включало 27 свадебных нарядов невесты, 90 частных самолётов и элитные водные такси. Они доставляли более 200 гостей, среди которых были Даша Жукова с мужем-миллиардером Ставросом Ниархосом, Иванка Трамп, королева Иордании Рания, семейство Кардашьян и многие другие знаменитости, через венецианскую лагуну на церемонию на острове Сан-Джорджо-Маджоре.

Для многих это стало яркой демонстрацией ошеломляющего богатства в эпоху растущего социального неравенства. Примечательно, что за несколько дней до свадьбы Безос и Санчес устроили провокационную пенную вечеринку на своей яхте, несмотря на протесты жителей Венеции.

Негодующие пользователи сети теперь также вспоминают планы Безоса о покупке Vogue в качестве свадебного подарка для Лорен. Они также упоминают его навязчивую идею сделать Санчес новой девушкой Бонда.

История отношений

История любви Джеффа Безоса и Лорен Санчес началась, когда оба ещё состояли в браке, причём познакомил их бывший муж Санчес. На момент знакомства Безос уже был владельцем Amazon и одним из богатейших людей мира.

Лорен к тому времени также построила успешную карьеру: её несколько раз номинировали на "Эмми" как журналистку, она снималась в кино и руководила собственной компанией. Их сближение произошло, когда Безос нанял компанию Лорен Black Ops Aviation для воздушной съёмки, и они проводили много времени в совместных полётах.

Их отношения развивались благодаря общему интересу к авиации; в 2011 году Санчес получила права пилота. Сразу после свадьбы её Instagram опустел, содержа лишь один снимок с торжества, а в шапке профиля появилось "Лорен Санчес Безос".

Семейное положение

У Джеффа Безоса четверо детей от предыдущего 25-летнего брака с Маккензи Скотт, который завершился разводом в 2019 году. Лорен Санчес имеет троих детей: сына Никко от бывшего игрока НФЛ Тони Гонсалеса и двоих детей от брака с бизнесменом Патриком Уайтселлом, за которым она была замужем с 2005 по 2019 год.

Таким образом, в их объединённой семье семеро детей от предыдущих браков. Ранее Санчес призналась, что очень любит детей и хотела бы завести ещё одного от Джеффа "хоть завтра", хотя позже её представитель уточнил, что Лорен не беременна.