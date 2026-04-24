Яркий снимок певицы, по мнению фанатов, стал убедительным ответом на недавние слухи о её самочувствии.

Известный шоумен Максим Галкин поделился в своём инстаграме свежим кадром с супругой, Аллой Пугачёвой. На фотографии 77-летняя Примадонна предстала на живописной набережной Лимасола, облачённая в стильное короткое розовое платье-рубашку и элегантные коричневые ботильоны, уверенно опираясь на трость.

Восхищение поклонников

Поклонники в комментариях вновь выразили своё восхищение цветущим видом Пугачёвой. Среди многочисленных комплиментов звучали фразы: "Ну какая же красотка", "Ножки как у студентки! Наша Аллочка просто ягодка", "Женщина, которая не только поёт, но и цветёт", "Солнце, море и неподражаемая женщина! Прекрасно выглядит, просто светится изнутри!".

Ответ на слухи о здоровье

Многие пользователи сети увидели в этой новой публикации своеобразный ответ всем недоброжелателям. На протяжении нескольких месяцев активно циркулировали слухи о серьёзных проблемах со здоровьем у Пугачёвой, якобы затрудняющих её передвижение даже с тростью.

В медиапространстве обсуждались возможные причины: от сердечных недугов и обострившегося артроза до омолаживающих процедур, противопоказанных при проблемах с сердцем. Однако этот свежий кадр, где певица выглядит уверенно и энергично, был воспринят публикой как убедительное опровержение всех этих сплетен.