Супруга принца Гарри, Меган Маркл, вновь спровоцировала недовольство королевской семьи. Причиной стали свечи, выпущенные ею и названные в честь дней рождения их общих детей. Об этом инциденте сообщает издание Page Six, ссылаясь на источник из Букингемского дворца.

На официальном сайте её бренда As Ever эти свечи представлены под номерами № 506 "День рождения принца Арчи Сассекского" и № 604 "День рождения принцессы Лилибет Сассекской". Аромат первой свечи, посвящённой Арчи, описывается как "тёплый запах, приносящий в комнату мягкую атмосферу". Он включает ноты имбиря, нероли и кашемира, что является изящным намёком на рыжие волосы принца через медово-золотистые оттенки.

Вторая свеча, созданная в честь Лилибет, обладает "лёгким цветочным ароматом, наполняющим дом ощущением света". В её композиции присутствуют ноты сандала и кувшинки, что прямо отсылает к имени принцессы. Источник из Букингемского дворца выразил глубокое возмущение королевской семьи. Их негодование вызвано тем, что Меган и принц Гарри активно используют своих детей и их титулы в коммерческих целях. Напомним, что в 2020 году, когда Гарри и Меган отказались от королевских обязанностей и переехали в США, Елизавета II разрешила им сохранить титулы герцога и герцогини Сассекских. Однако, им было строго запрещено использовать эти титулы для получения дохода.

"Эта рекламная кампания — возмутительное использование титулов Арчи и Лилибет. Елизавета II никогда не хотела, чтобы они зарабатывали на этом", — подчеркнул инсайдер.

Это не первый случай, когда Меган привлекает своих детей, шестилетнего Арчи и четырёхлетнюю Лилибет, к рекламным кампаниям своего бренда. Ранее они уже участвовали в коллаборации с флористической компанией. Однако, источник, близкий к паре, утверждает, что Меган действует "очень аккуратно" и всегда с одобрения принца Гарри.

"Меган — мать, и её бренд посвящён семье и домашнему уюту. Она не выставляет детей напоказ", — заявил инсайдер. Он также отметил, что паре необходимо покрывать значительные расходы: только на охрану Меган и Гарри ежегодно уходит около 3 миллионов долларов. "Им нужно как-то зарабатывать на жизнь", — подытожил источник.

Британская общественность ранее уже выражала недовольство по поводу требований принца Гарри и Меган о предоставлении охраны за счёт налогоплательщиков. Принц Гарри даже проиграл судебный иск, пытаясь оспорить решение об отказе в государственной охране.

История отношений и переезд

Вспомним, что летом 2016 года Меган Маркл и принц Гарри, сын принцессы Дианы и короля Карла III, познакомились на свидании вслепую, организованном общим другом. Вскоре после этого у них завязались романтические отношения. О своей помолвке пара объявила в ноябре 2017 года, а уже через полгода в Виндзоре состоялась их роскошная свадьба.

В их браке появились двое детей: Арчи и Лилибет. В 2020 году герцоги Сассекские приняли решение сложить с себя королевские полномочия и переехать с детьми в Соединённые Штаты. С тех пор их отношения с королевской семьёй остаются крайне напряжёнными. Этому способствовало резонансное интервью пары Опре Уинфри, где они критически отзывались о жизни во дворце, а также скандальная автобиография принца Гарри, в которой он нелестно высказался о членах своей семьи.

